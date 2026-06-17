Тренер Алжира – о пропущенном удалении Месси: «Все это видели»

Главный тренер сборной Алжира Владимир Петкович согласился с претензиями своих игроков по поводу того, что Лионеля Месси не удалили в первом тайме матча чемпионата мира против Аргентины (0:3).

На 30-й минуте капитан аргентинцев прямой ногой пошел в стык с защитником алжирцев Аиссой Манди. Польский арбитр Шимон Марциняк зафиксировал фол, но не показал Месси даже желтой карточки. ВАР также не позвал судью к монитору для просмотра эпизода.

«Бессмысленно сейчас комментировать гипотетические ситуации. Но всe это видели, включая меня. После игры я посмотрел повторы, но не хочу много об этом говорить», – заявил Петкович на пресс-конференции.

При этом боснийский специалист отдал должное таланту Месси, который оформил хет-трик и сравнялся с Мирославом Клозе по голам на чемпионатах мира – у обоих теперь по 16 мячей.

«Класс постоянен. Мы говорим не о каком-то старом игроке. Мы говорим об игроке, который восемь раз выигрывал «Золотой мяч». Мы облегчили ему задачу с голами. Но Месси с его ясностью мышления в решающие моменты делает всe гораздо проще. Вся сборная Аргентины играет на него много лет. Он творит невероятные вещи. Аргентина нанесла десять ударов по воротам, и семь из них – от Месси. В итоге они заслужили победу», – сказал Петкович.

Теперь Алжиру предстоит побороться за выход из группы в матчах с Австрией и Иорданией.

«Мы столкнулись с командой, которая была выше нас. Было бы большой сенсацией, если бы мы сегодня взяли очки. Две другие сборные еще должны сыграть с Аргентиной, так что наша судьба по-прежнему в наших руках», – добавил главный тренер алжирцев.