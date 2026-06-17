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Лапочкин объяснил, почему Месси не удалили в матче ЧМ-2026

17 июня, 17:17
9

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин считает, что капитан сборной Аргентины Лионель Месси не получил красную карточку в первом тайме матча с Алжиром из-за «магии имени».

  • Аргентинцы выиграли со счетом 3:0 в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026.
  • Месси забил все три гола, два из которых после эпизода с несостоявшимся удалением.

«Открытые шипы, высокий контакт, нормальная интенсивность, Месси напрыгивает на игрока. Нога алжирца деформируется, есть небольшое продавливание. По всем критериям красная карточка.

Но судья Марциняк не показывает Месси и желтой. Сыграла магия имени. Попробуйте поменять местами алжирца и Месси.

Если бы против Месси так сыграли, думаю, мировая пресса писала бы, что костоломы из Алжира убивают гения.

Но Месси из‑за магии имени не получил никакой карточки», – заявил Лапочкин.

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Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира Интер Майами Алжир Аргентина Месси Лионель Лапочкин Сергей Марциняк Шимон
Комментарии (9)
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Evgenijgerasimov607@gmail
1781706644
А ты Лапочкин десятку схлопотал,пока срок не истёк сиди не вякай
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САДЫЧОК
1781706712
Вновь тащат Месси. И лепят ему рекорды. Но, голы хорошие он забил, но не честно из за удаления не состоявшегося. Страшно подумать, если бы алжирец так бы въехал в Месси- его бы, наверное матчей на 5 дисквалифицировали бы.
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рылы
1781707182
подлый курва марциняк судил прошлый купленный финал ЧМ. вот и думайте, почему он не удалил гнома.
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361isa@mail.ru
1781707183
Будь там Роналду, 100% была бы карточка
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Спартач80
1781710770
Все хают Месси, почему то забыв про "рука Бога", от Марадонны...
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subbotaspartak
1781713701
И что эта лапа объяснила?
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Хулиганин
1781720728
Бомба походу секта свидетелей Португальского Пафосного Педа.
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Alex Atuan
1781726957
Ну как же, была на прошлом ЧМ инфа, что если Аргентина не возьмет кубок, Месси закончит свою карьеру, вот тогда и подсуетились, иначе сколько бы бабок рекламных и всего остального связанного с именем Месси пропало. А сейчас уже просто по инерции его совсем не трогают, не дай бог обидится.
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