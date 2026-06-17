Лапочкин объяснил, почему Месси не удалили в матче ЧМ-2026

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин считает, что капитан сборной Аргентины Лионель Месси не получил красную карточку в первом тайме матча с Алжиром из-за «магии имени».

Аргентинцы выиграли со счетом 3:0 в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026.

Месси забил все три гола, два из которых после эпизода с несостоявшимся удалением.

«Открытые шипы, высокий контакт, нормальная интенсивность, Месси напрыгивает на игрока. Нога алжирца деформируется, есть небольшое продавливание. По всем критериям красная карточка.

Но судья Марциняк не показывает Месси и желтой. Сыграла магия имени. Попробуйте поменять местами алжирца и Месси.

Если бы против Месси так сыграли, думаю, мировая пресса писала бы, что костоломы из Алжира убивают гения.

Но Месси из‑за магии имени не получил никакой карточки», – заявил Лапочкин.