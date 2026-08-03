Лапочкин высказался о неназначенном пенальти в пользу «Спартака»

Бывший судья ФИФА Сергей Лапочкин считает ошибочным решение судей не назначить пенальти в ворота хозяев в матче 2-го тура РПЛ «Ахмат» – «Спартак» (1:2).

На 65-й минуте при счете 1:1 защитник грозненцев Усман Ндонг наступил на ахилл хавбеку красно-белых Руслану Литвинову, когда тот вошел с мячом в штрафную соперника.

Россиянин упал на газон. Главный арбитр игры Антон Фролов не зафиксировал нарушение. ВАР не стал предлагать ему изменить решение.

«У меня нет ни одного объяснения, почему ВАР не подсказал. На повторе хорошо видим, что Литвинов контролирует мяч, пробрасывает его себе, а соперник наступает ему на ногу. Это фол. Не грубость, но это фол. А если это произошло в штрафной, то должен быть назначен пенальти. Не понимаю, почему не вмешался ВАР», – сказал Лапочкин.