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  • Лапочкин высказался о неназначенном пенальти в пользу «Спартака»

Лапочкин высказался о неназначенном пенальти в пользу «Спартака»

Сегодня, 08:56
14

Бывший судья ФИФА Сергей Лапочкин считает ошибочным решение судей не назначить пенальти в ворота хозяев в матче 2-го тура РПЛ «Ахмат»«Спартак» (1:2).

  • На 65-й минуте при счете 1:1 защитник грозненцев Усман Ндонг наступил на ахилл хавбеку красно-белых Руслану Литвинову, когда тот вошел с мячом в штрафную соперника.
  • Россиянин упал на газон. Главный арбитр игры Антон Фролов не зафиксировал нарушение. ВАР не стал предлагать ему изменить решение.

«У меня нет ни одного объяснения, почему ВАР не подсказал. На повторе хорошо видим, что Литвинов контролирует мяч, пробрасывает его себе, а соперник наступает ему на ногу. Это фол. Не грубость, но это фол. А если это произошло в штрафной, то должен быть назначен пенальти. Не понимаю, почему не вмешался ВАР», – сказал Лапочкин.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Лапочкин Сергей Фролов Антон
Комментарии (14)
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Иван Петров 1986
1785736922
Блохастым не нужно, чтобы Спартак выигрывал.
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VVM1964
1785737288
Объяснение одно - это же не Зенит !!!...
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Дэнгил
1785738007
Свистун - х.у.е.г.л.о.т на славу старался,но чепущила *********** не мог не засчитать пару голов наших,в связи с чем газопайка в конверте будет чуть меньше Как такие твари ,,судят,, нас это понятно уже всем,но не так уж явно, уже со 2го тура тянуть ******
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oyabun
1785738170
Интересно, Спартак будет подавать протест в ЭСК, для разъяснения этой ситуации? Именно для того чтобы таких судей как на поле, так и на ВАР показательно наказывали, за то что не делают добросовестно свою работу.
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FWSPM
1785738545
"Не понимаю, почему не вмешался ВАР" Потому что коэф на победу ахмата был около 5
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zigbert
1785738546
Что говорить если Лапочкин признал ошибку судейской бригады.
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Max-Min-vkontakte
1785739921
чего тут непонятного, дон..
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Цугундeр
1785740812
))) Надо на переигровку подавать, однозначно.
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алдан2014
1785743326
Это точно Лапочкин сказал? Как то думаешь,а в чем подвох то
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Вжыхъ
1785743854
Судья старался как мог, но надо же ещё этим воспользоваться...
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