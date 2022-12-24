Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Судья финала ЧМ-2022 назвал самый сложный момент матча

    Томаш Квятковски, судья финала чемпионата мира-2022 между Аргентиной и Францией на VAR, назвал самый сложный момент матча.

    «Определенно самым сложным был нырок Маркуса Тюрама в чужой штрафной. Это либо пенальти, либо симуляция.

    На первой же проверке мы увидели, что судья в поле был прав. Это симуляция. Это была непростая задача», – сказал Квятковски.

    • В поле работал поляк Шимон Марциняк.
    • По ходу матча он назначил 3 пенальти.
    • Аргентина взяла титул впервые с 1986 года.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    «Перестаньте плакать». Аргентинцы ответили на петицию французов с требованием переиграть финал ЧМ-2022
    Симонян оценил финал ЧМ-2022
    «Знал, что мальчик занервничает. Он облажался». Мартинес – о промахе Чуамени в серии пенальти в финале ЧМ-2022 4
    Источник: TVP

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:15
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11