Судья финала ЧМ-2022 назвал самый сложный момент матча

Томаш Квятковски, судья финала чемпионата мира-2022 между Аргентиной и Францией на VAR, назвал самый сложный момент матча.

«Определенно самым сложным был нырок Маркуса Тюрама в чужой штрафной. Это либо пенальти, либо симуляция.

На первой же проверке мы увидели, что судья в поле был прав. Это симуляция. Это была непростая задача», – сказал Квятковски.

В поле работал поляк Шимон Марциняк.

По ходу матча он назначил 3 пенальти.

Аргентина взяла титул впервые с 1986 года.

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