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    «Перестаньте плакать». Аргентинцы ответили на петицию французов с требованием переиграть финал ЧМ-2022

    Аргентинцы запустили на платформе Change.org петицию «Франция, перестаньте плакать».

    Это ответ на петицию французов с требованием переиграть финал ЧМ-2022 из-за «продажного судейства».

    Петицию аргентинцев уже подписали более 252 тысяч человек.

    В ней говорится: «После нашей победы в финале ЧМ французы не перестают плакать, жаловаться и не признают, что Аргентина – чемпион мира.

    Это обращение к французам: перестаньте плакать и примите, что Месси – лучший в истории футбола, а Мбаппе – его сын».

    • Аргентинцы стали чемпионами мира впервые с 1986 года.
    • В финале они победили Францию в серии пенальти.
    • В решающем матче Лионель Месси оформил дубль, а Килиан Мбаппе сделал хет-трик.

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    Источник: Change.org

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