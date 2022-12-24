«Перестаньте плакать». Аргентинцы ответили на петицию французов с требованием переиграть финал ЧМ-2022

Аргентинцы запустили на платформе Change.org петицию «Франция, перестаньте плакать».

Это ответ на петицию французов с требованием переиграть финал ЧМ-2022 из-за «продажного судейства».

Петицию аргентинцев уже подписали более 252 тысяч человек.

В ней говорится: «После нашей победы в финале ЧМ французы не перестают плакать, жаловаться и не признают, что Аргентина – чемпион мира.

Это обращение к французам: перестаньте плакать и примите, что Месси – лучший в истории футбола, а Мбаппе – его сын».

Аргентинцы стали чемпионами мира впервые с 1986 года.

В финале они победили Францию в серии пенальти.

В решающем матче Лионель Месси оформил дубль, а Килиан Мбаппе сделал хет-трик.

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