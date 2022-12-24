«Перестаньте плакать». Аргентинцы ответили на петицию французов с требованием переиграть финал ЧМ-2022

Аргентинцы запустили на платформе Change.org петицию «Франция, перестаньте плакать».
Это ответ на петицию французов с требованием переиграть финал ЧМ-2022 из-за «продажного судейства».
Петицию аргентинцев уже подписали более 252 тысяч человек.
В ней говорится: «После нашей победы в финале ЧМ французы не перестают плакать, жаловаться и не признают, что Аргентина – чемпион мира.
Это обращение к французам: перестаньте плакать и примите, что Месси – лучший в истории футбола, а Мбаппе – его сын».
- Аргентинцы стали чемпионами мира впервые с 1986 года.
- В финале они победили Францию в серии пенальти.
- В решающем матче Лионель Месси оформил дубль, а Килиан Мбаппе сделал хет-трик.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: Change.org