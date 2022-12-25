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    Марциняк назвал свою ошибку в финале ЧМ-2022

    Главный судья финала чемпионата мира-2022 между Аргентиной и Францией Шимон Марциняк считает, что ошибся в одном из эпизодов.

    «Конечно, в этом финале с моей стороны была ошибка. Я прервал контратаку французов после неудачного подката Маркоса Акуньи. Боялся, что сфоливший игрок захочет вмешаться в эпизод, и неправильно оценил ситуацию, потому что ничего не произошло, и можно было отдать преимущество французам, а потом показать карточку игроку.

    Это тяжело. В такой встрече, как эта, я совершаю такую ошибку. Но важно то, что по ходу встречи не было никаких больших ошибок», — приводит слова Марциняка «Чемпионат» со ссылкой на польский портал Sport.pl.

    • Франция проиграла в серии пенальти.
    • Марциняк назначил по ходу встречи 3 пенальти.
    • Аргентина выиграла ЧМ впервые с 1986 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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