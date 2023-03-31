Месси отреагировал на татуировку Отаменди со своим изображением

Лионель Месси назвал «особенной» новую татуировку Николаса Отаменди.

Защитник «Бенфики» посвятил тату победе Аргентины на ЧМ-2022.

Теперь на его животе изображен Месси с кубком мира.

Также там написаны дата победного финала и фраза: «Как мне докажут, что магии не существует?».

«Я видел много впечатляющих вещей, касающихся меня и чемпионата мира, но то, что сделал коллега и друг Николас Отаменди, – это нечто большее, нечто особенное», – написал Месси в соцсетях.

Фото: соцсети Николаса Отаменди