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    Окупится ли стадион «Зенита»?
    Деньги

    Окупится ли стадион «Зенита»?

    «Зенит» все-таки достроил свою новую арену. «Бомбардир» отвечает на самый главный вопрос наступившего года.

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    Лучшее за год. Триумф Португалии на Евро-2016
    30 декабря, 2016
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    АПЛ. 19-й тур. «Халл» - «Эвертон» - 2:2
    29 декабря, 2016
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    АПЛ. 18-й тур. «Саутгемптон» - «Тоттенхэм» - 1:4
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    С Новым годом!
    С праздником!

    С Новым годом!

    Поздравление от редакции «Бомбардира».

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    «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в последнем матче 2016 года (ВИДЕО)
    Онлайн АПЛ

    «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в последнем матче 2016 года (ВИДЕО)

    Мы готовимся к празднику, а англичане традиционно рубятся в футбол. На последний день года выпали матчи «Челси», «Ливерпуля» и обоих клубов из Манчестера. «Бомбардир» внимательно следит за АПЛ.

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    Тест: с каким футболистом вы должны встретить Новый год?
    Играй!

    Тест: с каким футболистом вы должны встретить Новый год?

    С кем бы вам хотелось встретить 2017-й год? Специальный тест «Бомбардира» поможет определиться!

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    Рождество Мики. Как Мхитарян зажег «Манчестер»
    АПЛ

    Рождество Мики. Как Мхитарян зажег «Манчестер»

    «МЮ» Моуринью начал сезон хуже «МЮ» Мойеса. Однако затем в игре появился Генрих Мхитарян. Осознав, что такое Англия, Мики заиграл ярче многих (но не ярче Златана!) и стал приносить команде очки. Денис Беневольский рассказывает, как «Юнайтед» расцвел благодаря Мхитаряну.

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    Рейтинг: Лучшая девушка русского футбола 2016 года
    Баба-бомба

    Рейтинг: Лучшая девушка русского футбола 2016 года

    Самая красивая часть самой популярной игры. «Бомбардир» выбирает лучшую девушку в российском футболе: десятка особенно отличившихся в этом году.

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    Носки Венгера, валенки «Амкара», «Монополия» Мадрида и другие клевые подарки на Новый год для болельщика
    Подарки

    Носки Венгера, валенки «Амкара», «Монополия» Мадрида и другие клевые подарки на Новый год для болельщика

    Вы еще не нашли подарки близким на Новый год? «Бомбардир» решает ваши проблемы, перелопатив фаншопы известных клубов. Мы подобрали подарок каждому фанату.

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    Роналду заманивают в Китай суперконтрактом. «Зенит» оформил третий трансфер. Дайджест событий дня
    Итоги дня

    Роналду заманивают в Китай суперконтрактом. «Зенит» оформил третий трансфер. Дайджест событий дня

    «Спартак» и «Милан» договорились о переходе Луиса Адриано. «Краснодар» продал Ахмедова. Семак возглавил «Уфу». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.

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    Бомба—2016: лучшие тексты «Бомбардира» за год
    Best of the Best

    Бомба—2016: лучшие тексты «Бомбардира» за год

    Интервью Коштиньи, Савина, Муслина и других. Репортажи из Марселя, Краснодара, Москвы. Разборы, лонгриды и тесты. Все лучшее, что мы делали для вас в этом году.

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    «Зенит» подписал Цаллагова. «Краснодар» продал Ахмедова. Таблица зимних трансферов РФПЛ
    Трансферы

    «Зенит» подписал Цаллагова. «Краснодар» продал Ахмедова. Таблица зимних трансферов РФПЛ

    Клубы российской Премьер-лиги уже сейчас активно ведут себя на трансферном рынке. «Бомбардир» отслеживает все зимние переходы. Таблица будет обновляться в режиме онлайн по мере совершения сделок.

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    Тайный Санта, больница и фильмы. Самое веселое Рождество (ВИДЕО)
    Праздник

    Тайный Санта, больница и фильмы. Самое веселое Рождество (ВИДЕО)

    В Европе прошел праздник, а уже сегодня команды начнут играть в футбол. «Бомбардир» показывает, что веселого и интересного подготовили команды для своих болельщиков. Представление удалось.

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    Дриблер круче Неймара, левоногий «Гамбург» и другие неожиданности Бундеслиги
    Блог-лига

    Дриблер круче Неймара, левоногий «Гамбург» и другие неожиданности Бундеслиги

    Чемпионат Германии взял паузу на месяц. Блог «Vanity Fair» с помощью статистики подводит итоги первой части сезона, где было много интересного кроме «Баварии» и феноменального «Лейпцига».

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    Футбольные матчи
    Англия. Премьер-лига, 19 тур
    Сегодня
    16:30
    Уотфорд
    Тоттенхэм
    19:00
    Арсенал
    Кристал Пэлас
    30 декабря, пятница
    23:00
    Халл Сити
    Эвертон
    2
    2
    31 декабря, суббота
    18:00
    Челси
    Сток Сити
    4
    2
    18:00
    Лестер
    Вест Хэм
    1
    0
    18:00
    Манчестер Юн
    Мидлсбро
    2
    1
    20:30
    Ливерпуль
    Манчестер Сити
    1
    0
    Англия. Премьер-лига, 20 тур
    Завтра, 2 января, понедельник
    15:30
    Мидлсбро
    Лестер
    18:00
    Манчестер Сити
    Бернли
    18:00
    Эвертон
    Саутгемптон
    18:00
    Сандерленд
    Ливерпуль
    20:15
    Вест Хэм
    Манчестер Юн
    Англия. Премьер-лига, 18 тур
    28 декабря, среда
    22:45
    Саутгемптон
    Тоттенхэм
    1
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    18:00
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    4
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    Лестер
    Вест Хэм
    1
    0
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    Манчестер Юн
    Мидлсбро
    2
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    Ливерпуль
    Манчестер Сити
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    0
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    Телепрограмма, 1 января
    • 11:10 через 10м
      Чемпионат Англии
      «Манчестер Юнайтед» - «Мидлсбро»
    • 12:10 через 1ч 10м
      "Лучшие матчи сезона". Росгосстрах. Чемпионат России по футболу сезона 2016-2017. 9 тур
      «Ростов» - ЦСКА
    • 12:15 через 1ч 15м
      Лига чемпионов-2015-2016. Финал
      «Реал» (Испания) - «Атлетико» (Испания)
    • 12:55 через 1ч 55м
      Чемпионат Англии
      «Челси» - «Сток Сити»
    • 14:05 через 3ч 5м
      "Лучшие матчи сезона". Росгосстрах. Чемпионат России по футболу сезона 2016-2017. 10 тур
      «Спартак» - «Ростов»
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    5 Пиво без газа... 444865
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    Турнирная таблица
    И В Н П Мячи О
    1Спартак М17131326:1340
    2Зенит17105233:1335
    3ЦСКА1795321:1132
    4Терек1784521:2128
    5Краснодар1777324:1428
    6Амкар1776416:1227
    7Ростов1774619:1225
    8Уфа1774612:1325
    9Рубин1765620:1923
    10Локомотив1758421:1323
    11Анжи1755713:1820
    12Крылья Советов1736817:2015
    13Урал1735911:2514
    14Оренбург1726911:2112
    15Арсенал Т172696:2312
    16Томь1723128:319
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