Окупится ли стадион «Зенита»?
«Зенит» все-таки достроил свою новую арену. «Бомбардир» отвечает на самый главный вопрос наступившего года.
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Рождество Мики. Как Мхитарян зажег «Манчестер»
«МЮ» Моуринью начал сезон хуже «МЮ» Мойеса. Однако затем в игре появился Генрих Мхитарян. Осознав, что такое Англия, Мики заиграл ярче многих (но не ярче Златана!) и стал приносить команде очки. Денис Беневольский рассказывает, как «Юнайтед» расцвел благодаря Мхитаряну.
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«Зенит» подписал Цаллагова. «Краснодар» продал Ахмедова. Таблица зимних трансферов РФПЛ
Клубы российской Премьер-лиги уже сейчас активно ведут себя на трансферном рынке. «Бомбардир» отслеживает все зимние переходы. Таблица будет обновляться в режиме онлайн по мере совершения сделок.
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|franck_ribery
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|BURNIK
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|Аристократ Олжик...
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|Анатоль1976...
|450832
|5
|Пиво без газа...
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|Мячи
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|1
|Спартак М
|17
|13
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|3
|26:13
|40
|2
|Зенит
|17
|10
|5
|2
|33:13
|35
|3
|ЦСКА
|17
|9
|5
|3
|21:11
|32
|4
|Терек
|17
|8
|4
|5
|21:21
|28
|5
|Краснодар
|17
|7
|7
|3
|24:14
|28
|6
|Амкар
|17
|7
|6
|4
|16:12
|27
|7
|Ростов
|17
|7
|4
|6
|19:12
|25
|8
|Уфа
|17
|7
|4
|6
|12:13
|25
|9
|Рубин
|17
|6
|5
|6
|20:19
|23
|10
|Локомотив
|17
|5
|8
|4
|21:13
|23
|11
|Анжи
|17
|5
|5
|7
|13:18
|20
|12
|Крылья Советов
|17
|3
|6
|8
|17:20
|15
|13
|Урал
|17
|3
|5
|9
|11:25
|14
|14
|Оренбург
|17
|2
|6
|9
|11:21
|12
|15
|Арсенал Т
|17
|2
|6
|9
|6:23
|12
|16
|Томь
|17
|2
|3
|12
|8:31
|9
|Игрок
|Команда
|Голы
|1
|Смолов
|Краснодар
|10
|2
|Балай
|Терек
|8
|3
|Жонатас
|Рубин
|8
|4
|Дзюба
|Зенит
|8
|5
|Жулиано
|Зенит
|7
|Игрок
|Команда
|Пасы
|1
|Промес
|Спартак
|6
|2
|Шатов
|Зенит
|5
|3
|Полоз
|Ростов
|5
|4
|Зе Луиш
|Спартак
|4
|5
|Рочина
|Рубин
|4