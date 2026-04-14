Самые дорогие футболисты мира с истекающими контрактами

Transfermarkt опубликовал новый рейтинг, составленный из самых дорогих игроков, у которых ближайшим летом истекает контракт.
В топ-10 сразу шесть футболистов из АПЛ. Самый дорогой – центральный защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате.
- Ибраима Конате («Ливерпуль») – 50 миллионов евро;
- Душан Влахович («Ювентус») – 35 миллионов евро;
- Бернарду Cилва («Манчестер Сити») – 27 миллионов евро;
- Харри Уилсон («Фулхэм») – 25 миллионов евро;
- Маркос Сенеси («Борнмут») – 22 миллиона евро;
- Юлиан Брандт («Боруссия Д») – 20 миллионов евро;
- Райан Сессеньон («Фулхэм») – 20 миллионов евро;
- Оскар Мингеса («Сельта») – 18 миллионов евро;
- Леон Горецка («Бавария») – 15 миллионов евро;
- Джон Стоунз («Манчестер Сити») – 15 миллионов евро.
Источник: Transfermarkt