Самые дорогие футболисты мира с истекающими контрактами

Сегодня, 17:00
2

Transfermarkt опубликовал новый рейтинг, составленный из самых дорогих игроков, у которых ближайшим летом истекает контракт.

В топ-10 сразу шесть футболистов из АПЛ. Самый дорогой – центральный защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате.

  1. Ибраима Конате («Ливерпуль») – 50 миллионов евро;
  2. Душан Влахович («Ювентус») – 35 миллионов евро;
  3. Бернарду Cилва («Манчестер Сити») – 27 миллионов евро;
  4. Харри Уилсон («Фулхэм») – 25 миллионов евро;
  5. Маркос Сенеси («Борнмут») – 22 миллиона евро;
  6. Юлиан Брандт («Боруссия Д») – 20 миллионов евро;
  7. Райан Сессеньон («Фулхэм») – 20 миллионов евро;
  8. Оскар Мингеса («Сельта») – 18 миллионов евро;
  9. Леон Горецка («Бавария») – 15 миллионов евро;
  10. Джон Стоунз («Манчестер Сити») – 15 миллионов евро.

Источник: Transfermarkt
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Рейтинг Бавария Сельта Боруссия Д Борнмут Фулхэм Манчестер Сити Ювентус Ливерпуль
Veron_HS
1776176040
кто за это сербское полено цены все время назначает?? ему цена как Дзюбе тысяч 200. а он выше Брандта, Силвы
Ответить
Foxitkuban
1776178063
Зенит и Спартак - ФАС!
Ответить
