Гвардиола поцеловал сына Хусанова перед уходом из «Сити»

Сегодня, 12:09

Уже бывший главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола попрощался с «Этихадом».

На стадионе в это время был защитник команды Абдукодир Хусанов с двухмесячным сыном Давидом. Гвардиола поцеловал младенца.

Испанца в «Манчестер Сити» сменит итальянец Энцо Мареска, который ранее входил в штаб Гвардиолы. С новым тренером уже заключен трехлетний контракт.

  • «Манчестер Сити» купил Хусанова у «Ланса» год назад за 40 миллионов евро. За время в «Сити» Абдукодир провел 47 матчей, забил один гол в Кубке Англии.
  • До «Ланса» Абдукодир был в минском «Энергетике-БГУ».
  • Хусанов сейчас готовится к чемпионату мира-2026.

Фото: соцсети Абдукодира Хусанова

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Узбекистан. Суперлига Манчестер Сити Хусанов Абдукодир Гвардиола Хосеп
