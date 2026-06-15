Названы дата перехода Кукурельи в «Реал» и точная сумма трансфера

О трансфере защитника Марка Кукурельи из «Челси» в «Реал» будет официально объявлено в понедельник, 15 июня.

Мадридцы заплатят за игрока 55 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов.

Лондонский клуб уже разрешил защитнику пройти медицинское обследование.

Ранее сообщалось, что Кукурелья подпишет контракт с «Реалом» на 6 лет.