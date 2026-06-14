Ташуев вспомнил, как играл против узбекистанца Хусанова

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев вспомнил, как противостоял защитнику «Манчестер Сити» Абдукодиру Хусанову.

«Мне интересно понаблюдать за Хусановым, который играл против моего солигорского «Шахтера» за «Энергетик-БГУ». Кто бы думал, что парень будет одним из лидеров «Манчестер Сити»?

Я даже не замечал, кто такой Хусанов. Мальчик молодой играет. Мы, по-моему, выиграли 1:0. Мне интересно смотреть на него, сравнить взглядом мальчика, который играл за 500 долларов, и того, кто сейчас играет в «Сити». Это пример для молодых ребят, что надо работать, прогрессировать и всегда есть шанс», – сказал Ташуев.