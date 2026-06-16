Невзятый на ЧМ-2026 Магуайр определился с будущим в сборной Англии

Стало известно, продолжит ли Гарри Магуайр выступать за сборную Англии после пропущенного чемпионата мира.
33-летнего центрального защитника «Манчестер Юнайтед» не взяли на ЧМ-2026 по решению главного тренера национальной команды Томаса Тухеля.
«Не думаю, что уйду из сборной Англии. Я чувствую, что все еще могу что-то предложить.
Настанет время, когда я не буду заслуживать вызова, но я, вероятно, все равно не завершу карьеру в сборной.
Если бы я сыграл еще один матч, это бы стоило того», – сказал Магуайр.
- Англия на ЧМ-2026 сыграет в одной группе с Хорватией, Ганой и Панамой.
- В прошедшем сезоне Магуайр оформил 2+2 в 25 матчах.
- В составе английской сборной он провел 66 игр, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.
Источник: BBC