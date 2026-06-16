Невзятый на ЧМ-2026 Магуайр определился с будущим в сборной Англии

Стало известно, продолжит ли Гарри Магуайр выступать за сборную Англии после пропущенного чемпионата мира.

33-летнего центрального защитника «Манчестер Юнайтед» не взяли на ЧМ-2026 по решению главного тренера национальной команды Томаса Тухеля.

«Не думаю, что уйду из сборной Англии. Я чувствую, что все еще могу что-то предложить.

Настанет время, когда я не буду заслуживать вызова, но я, вероятно, все равно не завершу карьеру в сборной.

Если бы я сыграл еще один матч, это бы стоило того», – сказал Магуайр.