Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Три футболиста вошли в 100 самых влиятельных людей спорта по версии Time

Три футболиста вошли в 100 самых влиятельных людей спорта по версии Time

Вчера, 19:08

Журнал Time составил список из 100 самых влиятельных людей мирового спорта. Сотня разделена на четыре группы: иконы, титаны, новаторы и лидеры.

В сотне оказалось три футболиста: Лионель Месси, Криштиану Роналду и Эрлинг Холанд.

В число икон вошли: Лионель Месси (футбол), Айтана Бонмати (футбол), Леброн Джеймс (баскетбол), Кейтлин Кларк (баскетбол), Янник Синнер (теннис), Карлос Алькарас (теннис), Илья Малинин (фигурное катание), Ландо Норрис (автогонки), Сехей Отани (бейсбол), Арман Дюплантис (легкая атлетика), Тадей Погачар (велоспорт).

В списке титанов: Криштиану Роналду (футбол), Алекс Морган (футбол), Эрлинг Холанд (футбол), Джек Хьюз (хоккей), Виктор Вембаньяма (баскетбол), Рори Макилрой (гольф), Йоханнес Клэбо (лыжные гонки).

В группу новаторов попали: Купер Флэгг (баскетбол), Майкл Джордан (баскетбол) и Дэнни Хэмлин (автогонки) за антимонопольный иск против NASCAR, Алиса Лью (фигурное катание), Линдси Вонн (горные лыжи), IShowSpeed (блогер и стример).

В число лидеров вошли: Джанни Инфантино (футбол), Стефен Карри (баскетбол), Бекки Хэммон (баскетбол), Арина Соболенко (теннис), Фейт Кипьегон (легкая атлетика), Андреа Кими Антонелли (автогонки), Александр Усик (бокс), Дана Уайт (смешанные единоборства), Джесси Диггинс (лыжные гонки), Люк Литтлер (дартс), принц Гарри.

Еще по теме:
Список рекордсменов ЧМ по количеству матчей – есть 4 участника ЧМ-2026 1
Новая информация о состоянии Месси за 3 дня до 1-го матча ЧМ-2026
Мостовой ответил, кто лучше – Месси или Роналду 7
Источник: Time
США. МЛС Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Аль-Наср Интер Майами Месси Лионель Роналду Криштиану Холанд Эрлинг
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
16
ЧМ-2026. Форвард «МЮ» принес Кот-д'Ивуару победу над Эквадором на 91-й минуте (1:0)
04:04
Унижение Адвоката на ЧМ-2026, «Зенит» – базовый клуб сборной Бразилии, свадьба Сафонова и другие новости
00:59
ЧМ-2026. Япония на старте ушла от поражения от Нидерландов (2:2)
00:55
4
Спартаковский инсайдер прокомментировал информацию о трансфере Малкома
00:17
1
Адвокат прокомментировал 1:7 Кюрасао от Германии
Вчера, 23:32
2
Российского тренера уличили в безволии и бесхарактерности
Вчера, 23:17
1
Защитник «Зенита» может перейти в клуб Первой лиги
Вчера, 23:00
2
Нагельсман прокомментировал 7:1 Германии с Кюрасао
Вчера, 22:52
Черданцев: «Вслед за «селесао» отсасао и Кюрасао»
Вчера, 22:43
18
Все новости
Все новости
Три футболиста вошли в 100 самых влиятельных людей спорта по версии Time
Вчера, 19:08
37-летний Левандовски отправился на переговоры с новым клубом
13 июня
Миранчук честно высказался о жизни в США
11 июня
Месси рассказал об ощущениях перед своим шестым чемпионатом мира
10 июня
8
Итальянский журналист – о Миранчуке: «Никто не жалел, когда он ушел»
10 июня
6
Миранчук заявил о желании вернуться в «Локомотив»
10 июня
7
Алексей Миранчук ответил, перейдет ли в «Зенит» этим летом
10 июня
8
Миранчук назвал двух главных фаворитов ЧМ-2026: «Но, к сожалению, им постоянно чего-то не хватает»
9 июня
1
Стоимость Миранчука упала в третий раз после трансфера в МЛС
2 июня
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
Еще один футболист стал долларовым миллиардером
22 мая
14
«Ради него я смотрю матчи»: Руни сделал выбор между Роналду и Месси
22 мая
1
Клуб Миранчука разгромили в Кубке США
21 мая
1
Клуб Месси подпишет 5-кратного победителя Лиги чемпионов
20 мая
У Месси 5+5 в 4 последних матчах в МЛС, российский игрок отметился первым ассистом в сезоне
18 мая
Месси сделал дубль за «Интер Майами», третий гол аргентинца переписали на Челентано
14 мая
Раскрыты зарплаты Месси и Миранчука в МЛС
13 мая
4
МЛС. Гол и две передачи Месси помогли «Интеру Майами» победить «Торонто»
9 мая
2
Месси назвал лучшего футболиста нового поколения
9 мая
1
Миранчук сделал первые голевые передачи в сезоне МЛС
4 мая
«Интер Майами» вел 3:0 благодаря 906-му голу Месси, но проиграл «Орландо»
3 мая
Аршавин заявил, что Месси уже мало похож на футболиста
1 мая
10
Миранчук забил победный гол в матче Кубка США
29 апреля
2
Красивый гол Миранчука со штрафного помог «Атланте» победить в Канаде
25 апреля
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
904-й и 905-й голы Месси помогли «Интеру Майами» победить «Колорадо»
19 апреля
Клуб Месси рассматривает двух тренеров
17 апреля
1
Миранчук стал капитаном в США
16 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 