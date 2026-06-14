Три футболиста вошли в 100 самых влиятельных людей спорта по версии Time

Журнал Time составил список из 100 самых влиятельных людей мирового спорта. Сотня разделена на четыре группы: иконы, титаны, новаторы и лидеры.

В сотне оказалось три футболиста: Лионель Месси, Криштиану Роналду и Эрлинг Холанд.

В число икон вошли: Лионель Месси (футбол), Айтана Бонмати (футбол), Леброн Джеймс (баскетбол), Кейтлин Кларк (баскетбол), Янник Синнер (теннис), Карлос Алькарас (теннис), Илья Малинин (фигурное катание), Ландо Норрис (автогонки), Сехей Отани (бейсбол), Арман Дюплантис (легкая атлетика), Тадей Погачар (велоспорт).

В списке титанов: Криштиану Роналду (футбол), Алекс Морган (футбол), Эрлинг Холанд (футбол), Джек Хьюз (хоккей), Виктор Вембаньяма (баскетбол), Рори Макилрой (гольф), Йоханнес Клэбо (лыжные гонки).

В группу новаторов попали: Купер Флэгг (баскетбол), Майкл Джордан (баскетбол) и Дэнни Хэмлин (автогонки) за антимонопольный иск против NASCAR, Алиса Лью (фигурное катание), Линдси Вонн (горные лыжи), IShowSpeed (блогер и стример).

В число лидеров вошли: Джанни Инфантино (футбол), Стефен Карри (баскетбол), Бекки Хэммон (баскетбол), Арина Соболенко (теннис), Фейт Кипьегон (легкая атлетика), Андреа Кими Антонелли (автогонки), Александр Усик (бокс), Дана Уайт (смешанные единоборства), Джесси Диггинс (лыжные гонки), Люк Литтлер (дартс), принц Гарри.