В «Арсенале» ответили на вопрос о Кисляке

Председатель исполнительного комитета «Арсенала» Ричард Гарлик заявил, что не знает полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка.
«Я не занимаюсь в «Арсенале» трансферами напрямую, но я ничего не слышал об этом игроке», – сказал Гарлик.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» и «ПСЖ» заинтересованы в трансфере хавбека.
- 20-летний Кисляк в минувшем сезоне провел 42 матча за ЦСКА, забил 8 голов, сделал 8 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
- Контракт полузащитника с москвичами действует до середины 2029 года.
Источник: «Матч ТВ»