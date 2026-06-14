В «Арсенале» ответили на вопрос о Кисляке

Председатель исполнительного комитета «Арсенала» Ричард Гарлик заявил, что не знает полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка.

«Я не занимаюсь в «Арсенале» трансферами напрямую, но я ничего не слышал об этом игроке», – сказал Гарлик.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» и «ПСЖ» заинтересованы в трансфере хавбека.