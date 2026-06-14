«Реал» согласовал уже 4 трансфера и хочет усилить еще 3 позиции

«Реал» продолжает поиски центрального защитника, центрального полузащитника и игрока линии атаки.

Мадридцы хотят найти футболистов на эти позиции, несмотря на то, что уже согласовали переходы крайних защитников Марка Кукурельи и Дензела Дюмфриса, центрального защитника Ибраима Конате и полузащитника Бернарду Силвы.

«Реалу» предстоит также расстаться с некоторыми игроками второго плана, которые не входят в число ключевых футболистов основного состава.