«Реал» согласовал уже 4 трансфера и хочет усилить еще 3 позиции

«Реал» продолжает поиски центрального защитника, центрального полузащитника и игрока линии атаки.
Мадридцы хотят найти футболистов на эти позиции, несмотря на то, что уже согласовали переходы крайних защитников Марка Кукурельи и Дензела Дюмфриса, центрального защитника Ибраима Конате и полузащитника Бернарду Силвы.
«Реалу» предстоит также расстаться с некоторыми игроками второго плана, которые не входят в число ключевых футболистов основного состава.
- «Реал» с сезона-2026/27 возглавит Жозе Моуринью.
- В минувшем сезоне мадридцы заняли 2-е место в Примере.
Источник: El Mundo