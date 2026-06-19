Сестра Роналду лайкнула пост с критикой Бруну Фернандеша

Катя Авейру поставила лайк на пост с критикой Бруну Фернандеша.
Сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду оценила запись, в которой говорится, что Фернандеш – это португальский Рафинья: в сборной он зачастую испаряется.
Ранее Катя раскритиковала игроков португальской команды за ничью с ДР Конго в 1-м туре чемпионата мира.
- Португалия и ДР Конго сыграли вничью со счетом 1:1 в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- 41-летний Роналду провел игру полностью, не отметившись голевыми действиями.
- Он обновил личный антирекорд на крупных турнирах сборных.
Источник: A Bola