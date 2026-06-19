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Сестра Роналду лайкнула пост с критикой Бруну Фернандеша

19 июня, 15:30
7

Катя Авейру поставила лайк на пост с критикой Бруну Фернандеша.

Сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду оценила запись, в которой говорится, что Фернандеш – это португальский Рафинья: в сборной он зачастую испаряется.

Ранее Катя раскритиковала игроков португальской команды за ничью с ДР Конго в 1-м туре чемпионата мира.

  • Португалия и ДР Конго сыграли вничью со счетом 1:1 в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • 41-летний Роналду провел игру полностью, не отметившись голевыми действиями.
  • Он обновил личный антирекорд на крупных турнирах сборных.

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Источник: A Bola
Чемпионат мира Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Аль-Наср Португалия Роналду Криштиану Фернандеш Бруну
Комментарии (7)
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Бромантан
1781873685
Бомбардир, как же радуют ваши главные новости
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Император Бомжей
1781875425
Забавно, что у Роналду все абсолютно по нулям, но Катя топит за брата! На месте Роналду бы сказал ей заткнуться! • 0 голов • 0 ассистов • 0 ударов в створ • 0 попыток обводок • 0 успешных обводок • 0 острых передач • 0 выигранных позиционок • 0 заработанных фолов • 0 отборов • 0 перехватов
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АЛЕКС 58
1781878096
Кристинку свою критикуй!
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Garrincha58
1781881989
Зачем обвинять игроков у них тренер самый заурядный тренеришка, чем то мне напоминает Семака у обоих нет ни тактики ни схемы игры оба играют с листа, как будет так и будет. Как можно Мартинесу имея таких звёздных игроков так играть.
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Cleaner
1781885515
Какая нам разница, что там лайкнула эта кукла!!!...(((
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k611
1781886466
Если будут друг на друга бочку катить, то ловить им что то на ЧМ нечего
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