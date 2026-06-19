Сестра Роналду лайкнула пост с критикой Бруну Фернандеша

Катя Авейру поставила лайк на пост с критикой Бруну Фернандеша.

Сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду оценила запись, в которой говорится, что Фернандеш – это португальский Рафинья: в сборной он зачастую испаряется.

Ранее Катя раскритиковала игроков португальской команды за ничью с ДР Конго в 1-м туре чемпионата мира.