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  • Сестра Роналду вступилась за Криштиану, раскритиковав игроков сборной Португалии

Сестра Роналду вступилась за Криштиану, раскритиковав игроков сборной Португалии

Вчера, 04:37
7

Катя Авейру отреагировала на ничью сборной Португалии с ДР Конго в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира. Сестра Криштиану Роналду раскритиковала команду.

  • Португалия и ДР Конго сыграли вничью со счетом 1:1 в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • 41-летний Роналду провел игру полностью, не отметившись голевыми действиями.
  • Он обновил личный антирекорд на крупных турнирах сборных.

«Я тут читала некоторые сообщения... Конечно, как болельщица своей страны, я была разочарована. Мы сыграли плохо, никто [из игроков] не сыграл хорошо. Мы хорошо начали матч, но только начали – и все. Но, как я часто слышала: «Плохое начало – хороший конец». Давайте мыслить позитивно.

Ошибается только тот, кто находится на поле. Они ошибались, не были той командой, которую мы ожидали увидеть. И заметьте: по моему скромному мнению, никто не был хорош.

Но грустно ли мне? Как я могу быть грустной? Мне грустно, когда я вижу то фото матери и отца Диогу Жоты – вот это настоящая печаль. Было бы эгоистично с моей стороны чувствовать себя несчастной из-за разочарования после ничьей в стартовом матче чемпионата мира.

Тем более сегодня я проснулась счастливой, и эта ничья не сможет лишить меня счастья», – сказала Авейру.

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Источник: Sapo
Чемпионат мира Аль-Наср ДР Конго Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (7)
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Император Бомжей
1781751901
Сестра Роналду, всё о конце думает)) причем хорошем!
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Damir07
1781757413
Она и в прошлом чм расзваливала своего брата и сейчас Я честно да реально считаю криша лучшим в мире и легенда но его время давно в сборной ушло 41 год это не реально в наше время ну вратарь может быть но нападающий который реально хочет чм не возможно выиграть да я понимаю родственники расхваляют но надо быть и реально честным криш не тот а так да я его считаю самым самым и лучше месси потому что у месси минимум 5 зм не заслуженно взял и потом он в комфорте это выиграл он только в барсе себя показал а криш в любом клубе где был А месси того добился это не дар это он таблеток переел в детстве когда он мелкий был для его роста покушал а криш всю жизнь занимаеться и за собой всю жизнь следит
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Бумбраш
1781759427
Пока Кристина будет в старте выходить и пытаться поставить очередной рекорд, ничего хорошего от Португалии мы не увидим
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алдан2014
1781763140
Позитивная девушка
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