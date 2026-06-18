Сестра Роналду вступилась за Криштиану, раскритиковав игроков сборной Португалии

Катя Авейру отреагировала на ничью сборной Португалии с ДР Конго в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира. Сестра Криштиану Роналду раскритиковала команду.

Португалия и ДР Конго сыграли вничью со счетом 1:1 в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

41-летний Роналду провел игру полностью, не отметившись голевыми действиями.

Он обновил личный антирекорд на крупных турнирах сборных.

«Я тут читала некоторые сообщения... Конечно, как болельщица своей страны, я была разочарована. Мы сыграли плохо, никто [из игроков] не сыграл хорошо. Мы хорошо начали матч, но только начали – и все. Но, как я часто слышала: «Плохое начало – хороший конец». Давайте мыслить позитивно.

Ошибается только тот, кто находится на поле. Они ошибались, не были той командой, которую мы ожидали увидеть. И заметьте: по моему скромному мнению, никто не был хорош.

Но грустно ли мне? Как я могу быть грустной? Мне грустно, когда я вижу то фото матери и отца Диогу Жоты – вот это настоящая печаль. Было бы эгоистично с моей стороны чувствовать себя несчастной из-за разочарования после ничьей в стартовом матче чемпионата мира.

Тем более сегодня я проснулась счастливой, и эта ничья не сможет лишить меня счастья», – сказала Авейру.