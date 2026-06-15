«Манчестер Сити» подпишет новый контракт с защитником, несмотря на интерес «Реала» к игроку

В «Манчестер Сити» уверены, что в ближайшее время подпишут новый контракт с защитником Йошко Гвардиолом.

Новое соглашение будет рассчитано до 2031 года. Финансовые условия соглашения для хорвата будут улучшены.

Несмотря на интерес «Реала» к Гвардиолу, «горожане» настроены оптимистично и считают, что сделка уже практически согласована.