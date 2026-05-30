«Ливерпуль» принял судьбоносное решение по Слоту

В «Ливерпуле» тренерская отставка. Арне Слот покидает пост, о чем вскоре объявят официально.

Решение принято спустя неделю после окончания сезона.

Главный кандидат на замену Слоту – испанец Андони Ираола, покинувший по окончании сезона «Борнмут».

Слот принял «Ливерпуль» в 2024 году, в первый же сезон приведя команду к чемпионству. Оно стало для ливерпульцев первым с 2020 года, когда титул был взял под руководством Юргена Клоппа.

До этого Арне работал только в родных Нидерландах, где приводил к чемпионству «Фейеноорд».

В минувшем сезоне АПЛ «Ливерпуль» занял пятое место. «Борнмут» Ираолы отстал на три очка и оказался шестым.

UPD. Через несколько минут «Ливерпуль» подтвердил увольнение Слота.