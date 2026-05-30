Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Финал ЛЧ РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Клуб из Краснодарского края может закрыться на полгода

Сегодня, 15:09
2

«Черноморец» из Новороссийска, скорее всего, полгода не будет играть ни в каких турнирах.

  • В последнем туре сезона Первой лиги «Черноморец» победил «Урал» (2:1), но для сохранения прописки этого оказалось недостаточно.
  • По ходу сезона с «Черноморцем» работали четыре разных тренера.
  • В 2000-е годы новороссийцы были в РПЛ.

«Черноморец», скорее всего, не выступит в «Золоте»

Новороссийский клуб по-прежнему не подтвердил бюджет под «золото» буфера. Не могут найти даже 250-300 миллионов. И Сергей Шишкарев, к которому обращалось не только руководство «Черноморца», но и болельщики, обратно связи не дает.

«Черноморцу» с его топовым маскотом Катраном, если не случится чуда, придется ждать нового года, чтобы заявиться во Вторую лигу Б», – написал источник.

Еще по теме:
Клуб из Краснодарского края может закрыться 9
«Уфа» спаслась от вылета из Первой лиги, обеспечив понижение в классе бронзовому призеру прошлого сезона 1
Экс-футболист сборной России закончил карьеру в 36 лет
Источник: телеграм-канал Сергея Ильева
Россия. PARI Первая лига Черноморец
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
evgevg13
1780144182
Жалко...
Ответить
zigbert
1780145777
Печальная история одного из старожил Первой лиги.
Ответить
Главные новости
Мостовой отреагировал на поражение сборной России от Египта
15:57
Клуб из Краснодарского края может закрыться на полгода
15:09
2
Экс-игрок сборной Бразилии завершил карьеру в 42 года
14:31
«Ливерпуль» принял судьбоносное решение по Слоту
14:19
Фото«Ростов» продлил контракт с форвардом до 2030 года
13:42
Игрокам «Спартака» рассказали, как правильно распоряжаться деньгами
13:26
3
«Спартак» наказан по итогам суперфинала против «Краснодара»
13:12
12
На пост тренера «Акрона» есть три кандидата
12:52
1
Прогноз Генича на финал ЛЧ «ПСЖ» – «Арсенал»
12:29
6
ВидеоСборная Узбекистана тренируется в Нью-Йорке перед дебютным ЧМ
12:07
3
Все новости
Все новости
Раскрыта дальнейшая судьба президента «Урала» Иванова, занимающего пост 23 года
15:46
Президент «Урала» Иванов сделал заявление о будущем Селихова в клубе
Вчера, 16:29
2
Раскрыт клуб, где Осинькин начнет новый сезон
28 мая
2
Фото«Торпедо» объявило решение по Ари
28 мая
2
Экс-тренер «Краснодара» возглавил «Торпедо»
27 мая
1
Билялетдинов прокомментировал назначение в клуб Первой лиги
27 мая
«Торпедо» определилось с новым главным тренером
27 мая
2
Президент Иванов может покинуть «Урал» спустя 23 года
26 мая
3
Фото«Нефтехимик» назначил на пост главного тренера экс-спартаковца
26 мая
1
Тульский губернатор принял решение по экс-тренеру «Спартака»
26 мая
Селихов не хочет выступать в Первой лиге и допустил свой уход из «Урала»
26 мая
2
В «Родине» ответили на вопрос о переходе Кокорина
26 мая
3
Ринат Билялетдинов после трехлетней паузы возглавил команду из Первой лиги
25 мая
1
В «СКА-Хабаровске» объяснили назначение Юрана
25 мая
1
Ташуев сделал заявление о своем будущем: «Можно и нужно поднять уровень футбола»
25 мая
ФотоЮран возглавил клуб Первой лиги
25 мая
10
Назван основной претендент на место главного тренера «Торпедо»
24 мая
5
Раскрыт новый клуб Дзюбы
23 мая
8
Прояснилась судьба Березуцкого в «Урале»
23 мая
3
Черевченко возвращается в Россию
23 мая
1
«Пари НН» станет агентской командой
23 мая
3
Бывший тренер ЦСКА провел переговоры с московским клубом
21 мая
5
Раскрыта причина увольнения Кононова из «Торпедо»
18 мая
2
Экс-тренер «Спартака» Кононов лишился работы
18 мая
8
Итоговая таблица Первой лиги
16 мая
4
Клуб из Краснодарского края может закрыться
16 мая
9
«Уфа» спаслась от вылета из Первой лиги, обеспечив понижение в классе бронзовому призеру прошлого сезона
16 мая
1
Определился победитель Первой лиги-2025/26
16 мая
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 