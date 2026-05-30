Клуб из Краснодарского края может закрыться на полгода

«Черноморец» из Новороссийска, скорее всего, полгода не будет играть ни в каких турнирах.

В последнем туре сезона Первой лиги «Черноморец» победил «Урал» (2:1), но для сохранения прописки этого оказалось недостаточно.

По ходу сезона с «Черноморцем» работали четыре разных тренера.

В 2000-е годы новороссийцы были в РПЛ.

«Черноморец», скорее всего, не выступит в «Золоте»

Новороссийский клуб по-прежнему не подтвердил бюджет под «золото» буфера. Не могут найти даже 250-300 миллионов. И Сергей Шишкарев, к которому обращалось не только руководство «Черноморца», но и болельщики, обратно связи не дает.

«Черноморцу» с его топовым маскотом Катраном, если не случится чуда, придется ждать нового года, чтобы заявиться во Вторую лигу Б», – написал источник.