В «СКА-Хабаровске» объяснили назначение Юрана

Генеральный директор «СКА-Хабаровска» Алексей Кандалинцев дал комментарий по поводу возвращения Сергея Юрана на пост главного тренера.
«Мы не спешили с назначением нового главного тренера. Спокойно рассмотрели несколько кандидатур и решили остановить свой выбор на Сергее Юране.
Сергей Николаевич – известный специалист, который уже работал в нашем клубе и не понаслышке знает нашу специфику. Он с самого начала переговоров проявил свою заинтересованность в возвращении в Хабаровск.
У него есть здоровые тренерские амбиции. Уверены, что его опыт и профессиональные качества дадут команде новый импульс, и наши футболисты в новом сезоне смогут порадовать болельщиков яркой игрой и результатом», – сказал Кандалинцев.
- Юран уже работал с хабаровчанами с октября 2020-го по февраль 2022 года.
- Его предыдущим клубом был турецкий «Серикспор».
- «СКА-Хабаровск» в минувшем сезоне занял 12-е место в Первой лиге.
Источник: телеграм-канал «СКА-Хабаровска»