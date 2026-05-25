В «СКА-Хабаровске» объяснили назначение Юрана

Сегодня, 18:21
1

Генеральный директор «СКА-Хабаровска» Алексей Кандалинцев дал комментарий по поводу возвращения Сергея Юрана на пост главного тренера.

«Мы не спешили с назначением нового главного тренера. Спокойно рассмотрели несколько кандидатур и решили остановить свой выбор на Сергее Юране.

Сергей Николаевич – известный специалист, который уже работал в нашем клубе и не понаслышке знает нашу специфику. Он с самого начала переговоров проявил свою заинтересованность в возвращении в Хабаровск.

У него есть здоровые тренерские амбиции. Уверены, что его опыт и профессиональные качества дадут команде новый импульс, и наши футболисты в новом сезоне смогут порадовать болельщиков яркой игрой и результатом», – сказал Кандалинцев.

  • Юран уже работал с хабаровчанами с октября 2020-го по февраль 2022 года.
  • Его предыдущим клубом был турецкий «Серикспор».
  • «СКА-Хабаровск» в минувшем сезоне занял 12-е место в Первой лиге.

Источник: телеграм-канал «СКА-Хабаровска»
Россия. PARI Первая лига СКА-Хабаровск Юран Сергей
Цугундeр
1779723113
" Во, он тебя и привезет на Петровку.") Кстати, какая знаковая фамилия.. Кандалинцев.)
Ответить
