В «СКА-Хабаровске» объяснили назначение Юрана

Генеральный директор «СКА-Хабаровска» Алексей Кандалинцев дал комментарий по поводу возвращения Сергея Юрана на пост главного тренера.

«Мы не спешили с назначением нового главного тренера. Спокойно рассмотрели несколько кандидатур и решили остановить свой выбор на Сергее Юране.

Сергей Николаевич – известный специалист, который уже работал в нашем клубе и не понаслышке знает нашу специфику. Он с самого начала переговоров проявил свою заинтересованность в возвращении в Хабаровск.

У него есть здоровые тренерские амбиции. Уверены, что его опыт и профессиональные качества дадут команде новый импульс, и наши футболисты в новом сезоне смогут порадовать болельщиков яркой игрой и результатом», – сказал Кандалинцев.