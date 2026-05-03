Еще один клуб ФНЛ не смог вылететь на Дальний Восток

«Уфа» не смогла вовремя вылететь на игру 32-го тура Первой лиги против «СКА-Хабаровска».

«В связи с задержкой рейса Уфа – Новосибирск, превышающей 4 часа, по причине введения режима «ковeр» и закрытия воздушного пространства на территории Республики Башкорстостан, а также невылета самолета и отсутствия возможности пересадки в аэропорту Новосибирска для дальнейшего следования в Хабаровск, билеты на рейс были аннулированы.

На данный момент команда остаeтся в Уфе и будет ожидать решения руководства ФНЛ и РФС», – написали уфимцы.