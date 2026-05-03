Еще один клуб ФНЛ не смог вылететь на Дальний Восток

«Уфа» не смогла вовремя вылететь на игру 32-го тура Первой лиги против «СКА-Хабаровска».
«В связи с задержкой рейса Уфа – Новосибирск, превышающей 4 часа, по причине введения режима «ковeр» и закрытия воздушного пространства на территории Республики Башкорстостан, а также невылета самолета и отсутствия возможности пересадки в аэропорту Новосибирска для дальнейшего следования в Хабаровск, билеты на рейс были аннулированы.
На данный момент команда остаeтся в Уфе и будет ожидать решения руководства ФНЛ и РФС», – написали уфимцы.
- Ранее на Дальний Восток не смогла вылететь «Кубань», но причины – финансовые.
- Начнется ли матч «СКА-Хабаровск» – «Уфа» вовремя, пока неизвестно.
- Уфимцы борются за выживание.
Источник: телеграм-канал «Уфы»