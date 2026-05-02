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В ФНЛ впервые в 2026 году сменился лидер

2 мая, 20:31
2

«Родина» в 32-м туре Первой лиги победила на выезде «Черноморец». Счет 3:1.

Три очка позволили москвичам выйти на первое место, «Факел» опустился на вторую строчку. Это первая смена лидера в Первой лиге в 2026 году. Однако у воронежцев матч в запасе.

  • «Родину» тренирует испанец Хуан Диас, который работал в системе «Севильи». По ней Диас знаком с защитником-чемпионом Серхио Рамосом. Тренер не исключил, что пригласит футболиста в московский клуб.
  • Также в списках «Родины» есть нападающий Артем Дзюба. Он станет свободным агентом летом, поскольку контракт с «Акроном» истечет.
  • Наступающий выход в РПЛ станет первым в истории «Родины».

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Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Родина
Комментарии (2)
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Император 1
1777745551
Хотелось бы, чтобы КАМАЗ смог 4 занять, но шансов очень мало(
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