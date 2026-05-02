В ФНЛ впервые в 2026 году сменился лидер

«Родина» в 32-м туре Первой лиги победила на выезде «Черноморец». Счет 3:1.
Три очка позволили москвичам выйти на первое место, «Факел» опустился на вторую строчку. Это первая смена лидера в Первой лиге в 2026 году. Однако у воронежцев матч в запасе.
- «Родину» тренирует испанец Хуан Диас, который работал в системе «Севильи». По ней Диас знаком с защитником-чемпионом Серхио Рамосом. Тренер не исключил, что пригласит футболиста в московский клуб.
- Также в списках «Родины» есть нападающий Артем Дзюба. Он станет свободным агентом летом, поскольку контракт с «Акроном» истечет.
- Наступающий выход в РПЛ станет первым в истории «Родины».
Источник: «Бомбардир»