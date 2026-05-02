В ФНЛ впервые в 2026 году сменился лидер

«Родина» в 32-м туре Первой лиги победила на выезде «Черноморец». Счет 3:1.

Три очка позволили москвичам выйти на первое место, «Факел» опустился на вторую строчку. Это первая смена лидера в Первой лиге в 2026 году. Однако у воронежцев матч в запасе.