Расписание первых четырех туров нового сезона PARI Первой лиги

Составлен календарь PARI Первой лиги на сезон-2026/27.
Его опубликуют полностью после утверждения клубами и Бюро Исполкома РФС.
Пока известно расписание первых четырех туров нового сезона:
1-й тур
«Пари НН» – «Ротор»
«Волга» – «Енисей»
«Нефтехимик» – «Велес»
«Шинник» – «Сочи»
«Спартак Кострома» – «КАМАЗ»
«Урал» – «Торпедо»
«Арсенал Тула» – «Текстильщик»
«Уфа» – «Ленинградец»
«Челябинск» – «СКА-Хабаровск»
2-й тур
«Сочи» – «Спартак Кострома»
«Шинник» – «Ленинградец»
«Ротор» – «СКА-Хабаровск»
«КАМАЗ» – «Пари НН»
«Арсенал Тула» – «Нефтехимик»
«Велес» – «Челябинск»
«Торпедо» – «Волга»
«Текстильщик» – «Уфа»
3-й тур
«Сочи» – «Арсенал Тула»
«Волга» – «Нефтехимик»
«Енисей» – «Велес»
«Ленинградец» – «Урал»
«Уфа» – «СКА-Хабаровск»
«Торпедо» – «Шинник»
«Челябинск» – «Пари НН»
«Текстильщик» – «Спартак Кострома»
4-й тур
«Пари НН» – «Шинник»
«Волга» – «Челябинск»
«Ленинградец» – «Сочи»
«Нефтехимик» – «Текстильщик»
«Спартак Кострома» – «Енисей»
«СКА-Хабаровск» – «Урал»
«Арсенал Тула» – «Торпедо»
«Уфа» – «КАМАЗ»
«Велес» – «Ротор»