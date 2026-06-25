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Расписание первых четырех туров нового сезона PARI Первой лиги

Вчера, 22:56

Составлен календарь PARI Первой лиги на сезон-2026/27.

Его опубликуют полностью после утверждения клубами и Бюро Исполкома РФС.

Пока известно расписание первых четырех туров нового сезона:

1-й тур

«Пари НН» – «Ротор»

«Волга» – «Енисей»

«Нефтехимик» – «Велес»

«Шинник» – «Сочи»

«Спартак Кострома» – «КАМАЗ»

«Урал» – «Торпедо»

«Арсенал Тула» – «Текстильщик»

«Уфа» – «Ленинградец»

«Челябинск» – «СКА-Хабаровск»

2-й тур

«Сочи» – «Спартак Кострома»

«Шинник» – «Ленинградец»

«Ротор» – «СКА-Хабаровск»

«КАМАЗ» – «Пари НН»

«Урал»«Енисей»

«Арсенал Тула» – «Нефтехимик»

«Велес» – «Челябинск»

«Торпедо» – «Волга»

«Текстильщик» – «Уфа»

3-й тур

«Сочи» – «Арсенал Тула»

«Волга» – «Нефтехимик»

«Енисей» – «Велес»

«Ленинградец» – «Урал»

«КАМАЗ»«Ротор»

«Уфа» – «СКА-Хабаровск»

«Торпедо» – «Шинник»

«Челябинск» – «Пари НН»

«Текстильщик» – «Спартак Кострома»

4-й тур

«Пари НН» – «Шинник»

«Волга» – «Челябинск»

«Ленинградец» – «Сочи»

«Нефтехимик» – «Текстильщик»

«Спартак Кострома» – «Енисей»

«СКА-Хабаровск» – «Урал»

«Арсенал Тула» – «Торпедо»

«Уфа» – «КАМАЗ»

«Велес» – «Ротор»

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Источник: сайт ФНЛ
Россия. PARI Первая лига
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