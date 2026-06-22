«Крылья Советов» расстались с игроком ЦСКА

Нападающий Артeм Шуманский покинул «Крылья Советов» по завершению срока аренды.

«Благодарим Артeма за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении самарского клуба.

21-летний форвард перешел в «Крылья Советов» из ЦСКА зимой и провел за самарцев 12 игр без результативных действий.

Срок контракта беларуса с клубом РПЛ рассчитан до середины 2029 года.

Ранее сообщалось, что в расположение «Крыльев Советов» из аренд вернулись 32-летний полузащитник Дмитрий Иванисеня («Урал»), 20-летний вингер Иван Бобер («Нефтехимик») и 23-летний нападающий Владислав Шитов («Торпедо»).