Московский клуб расторг контракт с защитником

«Торпедо» договорилось с защитником Константином Савичевым о прекращении сотрудничества по соглашению сторон.

«Константин, спасибо за игру и самоотдачу, проявленную на тренировках. Желаем удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении «Торпедо».

Савичев выступал за «Торпедо» с января 2026 года.

32-летний игрок провел за черно-белых 13 матчей, сделал 1 ассист.

По данным журналиста Ивана Карпова, клуб расторг контракт с Савичевым, выплатив ему 3 оклада. Игрок зарабатывал в районе миллиона рублей в месяц. Вместо него «Торпедо» планирует подписать более молодого защитника. Рассматривают 21-летнего Ивана Шиленка и 19-летнего Радченко из дублей «Зенита» и «Ростова» соответственно.