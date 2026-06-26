ЧМ-2026. Германия выиграла группу, несмотря на поражение от Эквадора (1:2)

Эквадор одержал волевую победу над Германией в третьем туре группового этапа ЧМ-2026.
Немцы открыли счет уже на второй минуте усилиями Лероя Сане, однако латиноамериканская сборная сумела ответить двумя голами – отличились Нильсон Ангуло и Гонсало Плата.
Набрав три очка, эквадорцы поднялись на третье место в группе E и гарантировали себе выход в плей-офф чемпионата мира.
Германия финишировала первой в квартете, несмотря на сегодняшнее поражение.
Чемпионат мира. Группа E. 3 тур
Эквадор - Германия - 2:1 (1:1) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Л. Сане, 2; 1:1 - Н. Ангуло, 9; 2:1 - Г. Плата, 77.
Источник: «Бомбардир»