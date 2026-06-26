Тихонов отреагировал на ослабление санкций ФИФА в отношении российского футбола

Бывший спартаковец Андрей Тихонов оценил решение бюро совета ФИФА по российским командам.

Сборная России U15 допущена к участию в чемпионате мира и фестивале.

Первый такой турнир для мальчиков пройдет с 22 по 31 октября 2026 года в Азербайджане.

В 2027 году состоится аналогичное соревнование для девочек.

«Хорошо отношусь к этому решению ФИФА. Пускай команды потихонечку начинают допускать.

Один вид спорта допустили, второй… Сразу на всe мы не надеемся, конечно, но надеюсь, потихонечку всe пойдет», – заявил Тихонов.