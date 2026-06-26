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  • Тихонов отреагировал на ослабление санкций ФИФА в отношении российского футбола

Тихонов отреагировал на ослабление санкций ФИФА в отношении российского футбола

Сегодня, 00:12
1

Бывший спартаковец Андрей Тихонов оценил решение бюро совета ФИФА по российским командам.

  • Сборная России U15 допущена к участию в чемпионате мира и фестивале.
  • Первый такой турнир для мальчиков пройдет с 22 по 31 октября 2026 года в Азербайджане.
  • В 2027 году состоится аналогичное соревнование для девочек.

«Хорошо отношусь к этому решению ФИФА. Пускай команды потихонечку начинают допускать.

Один вид спорта допустили, второй… Сразу на всe мы не надеемся, конечно, но надеюсь, потихонечку всe пойдет», – заявил Тихонов.

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Источник: «Татар-информ»
Россия. Премьер-лига Россия (до 18) Тихонов Андрей
Комментарии (1)
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Snek
1782425491
У Тихонова по ходу память короткая. А я напомню, что УЕФА и ФИФА сняли нас со всех официальных соревнований не потому что мы на Украину напали, а потому что с нами отказывались играть, и уже потом, когда все потенциальные оппоненты в футболе объявили нас персонами нон гранта, их комитеты отреагировали и исключили нас из официальных соревнований. Почему сейчас не может быть такого? Легко может быть! Зачем тогда им нас ставить в турнирную стеку? Потому им нужно поддерживать парадигму о том, что футбол вне политики. Обвинишь их в том, что футбол политизирован, а они тебя носом ткнут в то, что включали РФ в турнирную сетку, но с РФ никто не захотел играть. Как удобно то, а главное складно у них всегда получается. Когда же наши валенки и их царь научатся так же?
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