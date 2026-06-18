Комбаров определил топ-3 игроков в истории России

Бывший защитник «Спартака» и «Динамо» Кирилл Комбаров назвал трeх лучших игроков в истории России.
– Кирилл, топ-3 лучших игрока в истории России, по твоему мнению?
– Ну, Андрей [Аршавин] 100% входит в эту тройку.
– Всe-таки попадeт, да?
– Конечно. Ну, наверное, Егор Титов. И пусть будет Тихонов.
- 39-летний Кирилл Комбаров завершил карьеру в 2021 году. Последние несколько лет он живет в США.
- Титов завершил игровую карьеру на профессиональном уровне в 2010 году, Тихонов – в 2011-м, Аршавин – в 2018-м.
Источник: «Чемпионат»