Комбаров определил топ-3 игроков в истории России

Бывший защитник «Спартака» и «Динамо» Кирилл Комбаров назвал трeх лучших игроков в истории России.

– Кирилл, топ-3 лучших игрока в истории России, по твоему мнению?

– Ну, Андрей [Аршавин] 100% входит в эту тройку.

– Всe-таки попадeт, да?

– Конечно. Ну, наверное, Егор Титов. И пусть будет Тихонов.