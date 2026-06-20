Тихонов объяснил, почему не возглавил клуб из Петербурга

Бывший спартаковец Андрей Тихонов мог возглавить петербургский «Ленинградец» из Первой лиги, но отказался от предложения.

«Андрей Тихонов, с которым велись переговоры, сказал мне, что он не сошелся с клубом по некоторым моментам», – написал источник.

Фактическим главным тренером «Ленинградца» остается Александр Шмарко.