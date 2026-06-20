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Тихонов объяснил, почему не возглавил клуб из Петербурга

Вчера, 23:24

Бывший спартаковец Андрей Тихонов мог возглавить петербургский «Ленинградец» из Первой лиги, но отказался от предложения.

«Андрей Тихонов, с которым велись переговоры, сказал мне, что он не сошелся с клубом по некоторым моментам», – написал источник.

Фактическим главным тренером «Ленинградца» остается Александр Шмарко.

  • Тихонов не верит, что ему доверят возглавить «Спартак».
  • Он входил в тренерский штаб «Спартака» в 2011-2012 и 2013-2014 годах. В качестве футболиста Тихонов становился с красно-белыми чемпионом России.
  • Последним местом работы Тихонова был «Енисей», который он покинул в 2025 году. Тихонова в Красноярске сменил Сергей Ташуев.

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Источник: телеграм-канал Сергея Ильева
Россия. PARI Первая лига Ленинградец Тихонов Андрей
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