В Краснодарском крае впервые с 1977 года осталось только 2 клуба в основных лигах

В системе российских профессиональных футбольных лиг остались только 2 команды из Краснодарского края – «Краснодар» и «Сочи».

В этом месяце отказались от выступлений в дивизионах А и Б Второй лиги «Черноморец», «Кубань» и ПСК.

Впервые в истории профессиональных футбольных лиг России с 1992 года Краснодарский край представлен в них столь малым числом команд.

Учтены лиги 1-го, 2-го, 3-го уровня (соответственно РПЛ, Первая лига, дивизион А Второй лиги и их прошлые аналоги), а также 4-го уровня, когда их относили к профессиональным (Третья лига в 1994–1997 годах и, начиная с середины 2023 года, дивизион Б Второй лиги).

В общесоюзных лигах чемпионата СССР в последний раз лишь 2 команды представляли Краснодарский край в 1977 году.

Это были «Кубань» и майкопская «Дружба» (тогда Адыгея была частью Краснодарского края (до июля 1991 года) и одновременно территориальной единицей РСФСР). В 1978-м к ним добавился «Цемент» (прежнее название «Черноморца»).

Если не учитывать «Дружбу», то в последний раз лишь 2 команды представляли Краснодарский край в лигах СССР в 1987 году – «Кубань» и «Цемент». В 1988-м к ним добавился «Спартак» из Анапы.