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  • В Краснодарском крае впервые с 1977 года осталось только 2 клуба в основных лигах

В Краснодарском крае впервые с 1977 года осталось только 2 клуба в основных лигах

22 июня, 08:42
2

В системе российских профессиональных футбольных лиг остались только 2 команды из Краснодарского края – «Краснодар» и «Сочи».

В этом месяце отказались от выступлений в дивизионах А и Б Второй лиги «Черноморец», «Кубань» и ПСК.

Впервые в истории профессиональных футбольных лиг России с 1992 года Краснодарский край представлен в них столь малым числом команд.

  • Учтены лиги 1-го, 2-го, 3-го уровня (соответственно РПЛ, Первая лига, дивизион А Второй лиги и их прошлые аналоги), а также 4-го уровня, когда их относили к профессиональным (Третья лига в 1994–1997 годах и, начиная с середины 2023 года, дивизион Б Второй лиги).

В общесоюзных лигах чемпионата СССР в последний раз лишь 2 команды представляли Краснодарский край в 1977 году.

Это были «Кубань» и майкопская «Дружба» (тогда Адыгея была частью Краснодарского края (до июля 1991 года) и одновременно территориальной единицей РСФСР). В 1978-м к ним добавился «Цемент» (прежнее название «Черноморца»).

Если не учитывать «Дружбу», то в последний раз лишь 2 команды представляли Краснодарский край в лигах СССР в 1987 году – «Кубань» и «Цемент». В 1988-м к ним добавился «Спартак» из Анапы.

  • Здесь учтены Высшая, Первая и Вторая лиги СССР (соответственно 1-й, 2-й и 3-й уровни), а также Вторая низшая лига (4-й уровень), существовавшая в 1990–1991 годах.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Кубань ПСК Черноморец Сочи Краснодар
Комментарии (2)
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Max-Min-vkontakte
1782113091
оно и понятно: в таких климатических условиях сложно, наверное, развивать футбол😡 Руководители хрЕновы..
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