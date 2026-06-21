Определился последний участник нового сезона Первой лиги

Московский «Велес» завоевал путевку в Первую лигу на сезон-2026/27.

В ответном стыковом матче Дивизиона А «Золото» команда 21 июня уступила «Сибири» в гостях со счетом 1:2. Однако крупная победа москвичей в первой игре (4:1) обеспечила им итоговый успех по сумме двух встреч.