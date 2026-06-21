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Определился последний участник нового сезона Первой лиги

Сегодня, 14:31
2

Московский «Велес» завоевал путевку в Первую лигу на сезон-2026/27.

В ответном стыковом матче Дивизиона А «Золото» команда 21 июня уступила «Сибири» в гостях со счетом 1:2. Однако крупная победа москвичей в первой игре (4:1) обеспечила им итоговый успех по сумме двух встреч.

  • В предыдущий раз «Велес» выступал в Первой лиге в сезоне-2022/23 и финишировал на 15-й строчке турнирной таблицы.
  • Тогда стоял вопрос о выживании «Велеса».
  • Клуб был основан в 2016 году. Наивысшим достижением в его истории остается восьмое место в Первой лиге, завоеванное в сезоне-2020/21.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Россия. PARI Первая лига Велес
Комментарии (2)
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evgevg13
1782042383
Жаль Сибирь
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...уефан
1782042507
...хотел подробно, но скажу кратко - - "Глубоко, похеру!"...
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