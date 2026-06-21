Определился последний участник нового сезона Первой лиги

Московский «Велес» завоевал путевку в Первую лигу на сезон-2026/27.
В ответном стыковом матче Дивизиона А «Золото» команда 21 июня уступила «Сибири» в гостях со счетом 1:2. Однако крупная победа москвичей в первой игре (4:1) обеспечила им итоговый успех по сумме двух встреч.
- В предыдущий раз «Велес» выступал в Первой лиге в сезоне-2022/23 и финишировал на 15-й строчке турнирной таблицы.
- Тогда стоял вопрос о выживании «Велеса».
- Клуб был основан в 2016 году. Наивысшим достижением в его истории остается восьмое место в Первой лиге, завоеванное в сезоне-2020/21.
Источник: «Бомбардир»