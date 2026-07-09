В одной из групп Второй лиги осталось 7 команд

В группе «Серебро» дивизиона А Второй лиги на 1-м этапе сезона-2026/27 выступит только 7 команд вместо 10, которые должны были в ней играть.

Из-за снятия «Черноморца» и «Чайки» с турнира группы «Золото» в нее были переведены «Калуга» и «Родина-2», которые по спортивному принципу должны были стартовать в «Серебре». Кроме того, с турнира в этой группе снялась «Кубань».

7 участников группы «Серебро» сыграют в два круга, а значит проведут лишь по 12 матчей. 10 участников в «Золоте» проведут, как и планировалось по 18 игр.

В «Серебре» выступят «Амкар», «Динамо-2», «Динамо Ставрополь», «Зенит-2», «Иртыш», «Торпедо Миасс» и «Тюмень».