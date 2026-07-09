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В одной из групп Второй лиги осталось 7 команд

Сегодня, 10:29
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В группе «Серебро» дивизиона А Второй лиги на 1-м этапе сезона-2026/27 выступит только 7 команд вместо 10, которые должны были в ней играть.

Из-за снятия «Черноморца» и «Чайки» с турнира группы «Золото» в нее были переведены «Калуга» и «Родина-2», которые по спортивному принципу должны были стартовать в «Серебре». Кроме того, с турнира в этой группе снялась «Кубань».

7 участников группы «Серебро» сыграют в два круга, а значит проведут лишь по 12 матчей. 10 участников в «Золоте» проведут, как и планировалось по 18 игр.

В «Серебре» выступят «Амкар», «Динамо-2», «Динамо Ставрополь», «Зенит-2», «Иртыш», «Торпедо Миасс» и «Тюмень».

  • По итогам турнира 1 команда вылетит в дивизион Б Второй лиги, откуда поднимется 4 клуба.
  • 4 лучшие команды поднимутся из «Серебра» в «Золото». Соответственно 4 худших клуба «Золота» вылетят в «Серебро».

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Источник: страница «LEON — Вторая Лига А» в соцсети VK
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна
Комментарии (2)
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evgevg13
1783588553
Памятник надо поставить разработчикам турниров во второй лиге. Причем во весь рост. Но чтобы у кого-то не было руки, у кого ноги. А главного можно и без головы.
Ответить
evgevg13
1783588558
Памятник надо поставить разработчикам турниров во второй лиге. Причем во весь рост. Но чтобы у кого-то не было руки, у кого ноги. А главного можно и без головы.
Ответить
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