В одной из групп Второй лиги осталось 7 команд

В группе «Серебро» дивизиона А Второй лиги на 1-м этапе сезона-2026/27 выступит только 7 команд вместо 10, которые должны были в ней играть.
Из-за снятия «Черноморца» и «Чайки» с турнира группы «Золото» в нее были переведены «Калуга» и «Родина-2», которые по спортивному принципу должны были стартовать в «Серебре». Кроме того, с турнира в этой группе снялась «Кубань».
7 участников группы «Серебро» сыграют в два круга, а значит проведут лишь по 12 матчей. 10 участников в «Золоте» проведут, как и планировалось по 18 игр.
В «Серебре» выступят «Амкар», «Динамо-2», «Динамо Ставрополь», «Зенит-2», «Иртыш», «Торпедо Миасс» и «Тюмень».
- По итогам турнира 1 команда вылетит в дивизион Б Второй лиги, откуда поднимется 4 клуба.
- 4 лучшие команды поднимутся из «Серебра» в «Золото». Соответственно 4 худших клуба «Золота» вылетят в «Серебро».