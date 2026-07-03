«Динамо» покинули два молодых игрока

«Динамо» покинули воспитанники клуба 19-летний защитник Георгий Тихомиров и 21-летний полузащитник Денис Симонов.

Тихомиров провел 2 товарищеских матча за первую команду, в том числе 1 игру на Зимнем кубке РПЛ-2026.

Он провел 15 матчей за юношеские сборные России и забил 1 гол.

В минувшем сезоне Тихомиров сыграл 18 встреч за «Динамо-2», забил 2 гола.

Симонов в прошлом сезоне в 30 играх за «Динамо-2» отметился 2 голами и 5 ассистами. Как и Тихомиров, он покинул бело-голубых по завершении срока контракта.

Также сообщается, что бывший полузащитник «Динамо», «Кубани», «Крыльев Советов» и молодежной сборной России 36-летний Антон Соснин вошел в тренерский штаб «Динамо-2».