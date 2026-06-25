В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд

ФНЛ утвердила состав участников и календари групп «Золото» и «Серебро» первого этапа дивизиона А Второй лиги сезона-2026/27.

Турниры стартуют 18-19 июля.

Состав участников группы «Золото»: «Алания» (Владикавказ), «Волгарь» (Астрахань), «Динамо Киров», «Динамо Бр» (Брянск), «Динамо Вл» (Владивосток), «Калуга», «Машук-КМВ» (Пятигорск), «Сибирь» (Новосибирск), «Сокол» (Саратов), «Чайка» (Песчанокопское).

Состав участников группы «Серебро»: «Амкар-Пермь», «Динамо Ставрополь», «Динамо-2» (Москва), «Зенит-2» (Санкт-Петербург), «Иртыш» (Омск), «Родина-2» (Москва), «Торпедо Миасс», «Тюмень».

В группе «Серебро» осталось только 8 команд из-за снятия с профессиональных лиг «Черноморца» и «Кубани». Также из-за отказа новороссийцев «Калуга» сохранила место в группе «Золото», несмотря на то, что заняла в ней 7-е место на втором этапе сезона-2025/26, что предполагало понижение.

В прошлом году в первой части сезона-2025/26 в «Серебре» тоже было 8 команд. Тогда это получилось из-за прекращения существования «Химок» и таганрогского «Форте».