В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд

ФНЛ утвердила состав участников и календари групп «Золото» и «Серебро» первого этапа дивизиона А Второй лиги сезона-2026/27.
Турниры стартуют 18-19 июля.
Состав участников группы «Золото»: «Алания» (Владикавказ), «Волгарь» (Астрахань), «Динамо Киров», «Динамо Бр» (Брянск), «Динамо Вл» (Владивосток), «Калуга», «Машук-КМВ» (Пятигорск), «Сибирь» (Новосибирск), «Сокол» (Саратов), «Чайка» (Песчанокопское).
Состав участников группы «Серебро»: «Амкар-Пермь», «Динамо Ставрополь», «Динамо-2» (Москва), «Зенит-2» (Санкт-Петербург), «Иртыш» (Омск), «Родина-2» (Москва), «Торпедо Миасс», «Тюмень».
В группе «Серебро» осталось только 8 команд из-за снятия с профессиональных лиг «Черноморца» и «Кубани». Также из-за отказа новороссийцев «Калуга» сохранила место в группе «Золото», несмотря на то, что заняла в ней 7-е место на втором этапе сезона-2025/26, что предполагало понижение.
В прошлом году в первой части сезона-2025/26 в «Серебре» тоже было 8 команд. Тогда это получилось из-за прекращения существования «Химок» и таганрогского «Форте».
- Клубы, которые займут на 1-м этапе сезона-2026/27 в группе «Золото» 1-3-е позиции, станут претендентами на участие в стыковых матчах за место в Первой лиге после 2-го этапа. Команды, которые займут 7-10-е места, вылетят в группу «Серебро».
- Клубы, которые займут на 1-м этапе сезона-2026/27 в группе «Серебро» 1-4-е позиции, повысятся в группу «Золото». 2 команды вылетят в дивизион Б.
- Точно вылетит клуб, занявший 8-е место. Клуб с 7-го места может сыграть стыковые матчи с «Динамо Ст», если команда из Ставрополя займет 5-е или 6-е место, при другом результате – тоже вылетит. «Динамо Ст» стало претендентом на участие в стыковых матчах за место в дивизионе А по итогам выступления в «Серебре» во второй части сезона-2025/26.