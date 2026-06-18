Московский клуб близок к возвращению в Первую лигу

«Велес» разгромил дома «Сибирь» со счетом 4:1 в первом стыковом матче дивизиона А Второй лиги за место в Первой лиге.

В первом тайме гол у москвичей на 8-й минуте забил Карим Гираев. На 34-й у гостей за вторую желтую карточку был удален Илья Максименков.

После перерыва «Велес» забил два быстрых гола. Отличились Александр Шубин на 49-й и Марат Ковальков на 50-й. Четвертый гол хозяев забил Иван Никин на 84-й.

«Сибирь» избежала поражения всухую на 90+4-й минуте. Гол забил Даур Квеквескири.

«Велес» сейчас проводит домашние матчи в подмосковном Домодедово.

Ответная игра пройдет 21 июня в Новосибирске.

«Велес» ранее играл в Первой лиге 3 сезона (2020/21–2022/23).