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  • Московский клуб расстался с воспитанниками «Спартака» и ЦСКА

Московский клуб расстался с воспитанниками «Спартака» и ЦСКА

10 июля, 09:38
1

Полузащитник Дмитрий Калайда покинул «Торпедо», расторгнув контракт по соглашению сторон.

«Дмитрий, желаем удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении клуба.

  • 21-летний Калайда выступал за «Торпедо» с января и провел за команду 3 матча.
  • Воспитанник ЦСКА ранее также выступал за «Амкар-Пермь», «Пари НН» и вторую команду нижегородцев.

Также «Торпедо» по соглашению сторон покинул нападающий Егор Сысоев.

«Егор, желаем удачно проявить себя в новом клубе!» – говорится в сообщении черно-белых.

  • 20-летний Сысоев с августа выступал на правах аренды за «Велес», где провел 36 матчей, забил 3 гола, сделал 7 ассистов.
  • Воспитанник «Спартака» провел за «Торпедо» 1 матч.

По данным журналиста Ивана Карпова, «Торпедо» выплатило по 3 месячных оклада обоим игрокам за досрочное расторжение контрактов.

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Источник: официальный сайт «Торпедо»
Россия. PARI Первая лига Трансферы Велес Торпедо Калайда Дмитрий Сысоев Егор
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