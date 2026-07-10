Московский клуб расстался с воспитанниками «Спартака» и ЦСКА

Полузащитник Дмитрий Калайда покинул «Торпедо», расторгнув контракт по соглашению сторон.

«Дмитрий, желаем удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении клуба.

21-летний Калайда выступал за «Торпедо» с января и провел за команду 3 матча.

Воспитанник ЦСКА ранее также выступал за «Амкар-Пермь», «Пари НН» и вторую команду нижегородцев.

Также «Торпедо» по соглашению сторон покинул нападающий Егор Сысоев.

«Егор, желаем удачно проявить себя в новом клубе!» – говорится в сообщении черно-белых.

20-летний Сысоев с августа выступал на правах аренды за «Велес», где провел 36 матчей, забил 3 гола, сделал 7 ассистов.

Воспитанник «Спартака» провел за «Торпедо» 1 матч.

По данным журналиста Ивана Карпова, «Торпедо» выплатило по 3 месячных оклада обоим игрокам за досрочное расторжение контрактов.