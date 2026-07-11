Первый матч сезона Первой лиги завершился разгромом

«Уфа» разгромила «Ленинградец» (3:0) в стартовом туре сезона-2026/27 Первой лиги.

Матч прошел на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Полузащитник хозяев Шамиль Исаев открыл счет уже на 19-й минуте.

На 38-й минуте нападающий гостей Матвей Першин получил красную карточку, а спустя три минуты «Ленинградец» пропустил после автогола. Окончательный результат на 83-й минуте установил форвард уфимцев Артур Гилязетдинов.