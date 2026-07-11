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«Спартак К» определился с новым тренером

11 июля, 14:15
2

Стало известно, кто заменит Рината Билялетдинова на посту главного тренера костромского «Спартака».

По информации «Чемпионата», команду возглавит Роман Березовский, который с 3 июня был тренером вратарей в штабе Билялетдинова.

Ожидается, что о назначении Березовского объявят уже сегодня.

  • «Спартак К» финишировал на 7-м месте в Лиге Pari с 49 очками.
  • Березовский известен по выступлениям за петербургский «Зенит», подмосковные «Химки», московские «Динамо» и «Торпедо», а также за национальную сборную Армении, в которой был капитаном.
  • В тренерской карьере Романа Анатольевича были такие команды, как московское «Динамо», «Сочи», ереванский «Пюник» и сборная Армении.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. PARI Первая лига Спартак К Березовский Роман
Комментарии (2)
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Цугундeр
1783769599
) Ух ты! Вяленький гешефт за "золотой матч" Спартак- Алания (96.г.) пригодился Роме.. Это на тридцатилетие.)) Ну, хоть так.)
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рылы
1783769776
позор спартаку к!
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