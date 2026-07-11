«Спартак К» определился с новым тренером

Стало известно, кто заменит Рината Билялетдинова на посту главного тренера костромского «Спартака».
По информации «Чемпионата», команду возглавит Роман Березовский, который с 3 июня был тренером вратарей в штабе Билялетдинова.
Ожидается, что о назначении Березовского объявят уже сегодня.
- «Спартак К» финишировал на 7-м месте в Лиге Pari с 49 очками.
- Березовский известен по выступлениям за петербургский «Зенит», подмосковные «Химки», московские «Динамо» и «Торпедо», а также за национальную сборную Армении, в которой был капитаном.
- В тренерской карьере Романа Анатольевича были такие команды, как московское «Динамо», «Сочи», ереванский «Пюник» и сборная Армении.
Источник: «Чемпионат»