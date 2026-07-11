«Спартак К» определился с новым тренером

Стало известно, кто заменит Рината Билялетдинова на посту главного тренера костромского «Спартака».

По информации «Чемпионата», команду возглавит Роман Березовский, который с 3 июня был тренером вратарей в штабе Билялетдинова.

Ожидается, что о назначении Березовского объявят уже сегодня.