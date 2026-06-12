В «Черноморце» объяснили отказ от Второй лиги: «Непростая финансовая ситуация в стране»

Генеральный директор «Черноморца» Константин Гордиюк объяснил, почему клуб не прошел лицензирование на выступление во Второй лиге.

«В сложившейся ситуации мы сейчас работаем над тем, чтобы сохранить профессиональный статус клуба, чтобы он продолжал существовать. Весь наш фокус переместился на молодежную команду – мы обязательно доиграем чемпионат, всe как положено, погасим все долги, как и было сказано в заявлении.

В декабре планируем подавать заявку на лицензирование для участия во Второй лиге дивизиона «Б».

К сожалению, сложилась непростая финансовая ситуация не только у нас в крае, но и в целом в стране. Переговоры со спонсорами велись до последнего дня. Сейчас имеем то, что имеем.

Без оглядки заявлять о том, что мы можем играть, доиграем, а после заявиться и там как пойдет – это было бы преступление. Поэтому мы приняли решение сфокусироваться на другом, перезагрузиться и с нового года планомерно начать работу по возвращению на былой уровень клуба», – сказал Гордиюк.