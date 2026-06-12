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  • В «Черноморце» объяснили отказ от Второй лиги: «Непростая финансовая ситуация в стране»

В «Черноморце» объяснили отказ от Второй лиги: «Непростая финансовая ситуация в стране»

Вчера, 09:42
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Генеральный директор «Черноморца» Константин Гордиюк объяснил, почему клуб не прошел лицензирование на выступление во Второй лиге.

«В сложившейся ситуации мы сейчас работаем над тем, чтобы сохранить профессиональный статус клуба, чтобы он продолжал существовать. Весь наш фокус переместился на молодежную команду – мы обязательно доиграем чемпионат, всe как положено, погасим все долги, как и было сказано в заявлении.

В декабре планируем подавать заявку на лицензирование для участия во Второй лиге дивизиона «Б».

К сожалению, сложилась непростая финансовая ситуация не только у нас в крае, но и в целом в стране. Переговоры со спонсорами велись до последнего дня. Сейчас имеем то, что имеем.

Без оглядки заявлять о том, что мы можем играть, доиграем, а после заявиться и там как пойдет – это было бы преступление. Поэтому мы приняли решение сфокусироваться на другом, перезагрузиться и с нового года планомерно начать работу по возвращению на былой уровень клуба», – сказал Гордиюк.

  • В минувшем сезоне «Черноморец» занял 16-е место в Первой лиге и выбыл во Вторую лигу.
  • Клуб уже опускался в любительскую лигу в 2005 году после вылета из Первого дивизиона в 2004-м.
  • «Черноморец» играл на высшем уровне в чемпионате России в 1995–2001 и 2003 годах. В 2001 году выступал в Кубке УЕФА.
  • В сезоне‑2024/25 клуб занял 3-е место в Первой лиге, но не сыграл в стыковых матчах из‑за несоответствия стадиона требованиям для лицензирования в РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. PARI Первая лига Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Черноморец
Комментарии (2)
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темирхан
1781257607
Да ЛАДНО! А сколько олигархов в стране! со своими яхтами на которые можно 3 Черноморца содержать! и воровство процветает! так что не надо чушь говорить!
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SochineZ
1781260612
жаль...в очередной раз утопает клуб с историей, пока всякие ФК "Сочи" живут без болельщиков...
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