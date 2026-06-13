Определился еще один новичок сезона Первой лиги

Ивановский «Текстильщик» завоевал путевку в Лигу PARI (Первую лигу) на сезон-2026/27.

В субботу, 14 июня, в заключительном 18-м туре Второй лиги группы «Золото» дивизиона А «Текстильщик» на своем поле обыграл омский «Иртыш» со счетом 2:0. Команда набрала 32 очка и заняла второе место, опередив новосибирскую «Сибирь» по дополнительным показателям.

«Сибирь» финишировала третьей и проведет стыковые матчи за выход в Первую лигу с московским «Велесом». В ноябре 2025 года «Велес» выиграл первый этап турнира.