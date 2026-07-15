Тухель высказался о конфликте с Беллингемом

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что решил недопонимание с полузащитником Джудом Беллингемом, возникшее после матча с Норвегией (2:1).

Тухель после матча 1/4 финала ЧМ-2026 выразил недовольство игрой команды. Беллингем ответил на его слова: «Возможно, он не знает, каково это – играть в таких условиях».

«Думаю, мы исходим из одного и того же. Наши комментарии основаны на стремлении к конкуренции и желании превосходить соперника.

Ему показали лишь негативную сторону, мою критику. Я назвал его игроком мирового уровня, сказал, что он снова показал высококлассные действия, которые решили исход матча, я сказал, что у этой команды выдающийся характер.

Обо всем этом его не спрашивали. Я это понял. Его спросили: «Тренер сказал, что ты был небрежен, что думаешь?» Конечно, я бы, вероятно, тоже огрызнулся, если бы перед этим отыграл 120 минут, забил два гола и отдал буквально все силы.

Это совершенно нормальная реакция для игрока с таким менталитетом, как у него. Так что никаких проблем.

Я поговорил со всей командой. Мы подвели итоги. После этого я поговорил со всей командой в раздевалке, и посыл был один и тот же. И я объяснил все еще раз следующим вечером, чтобы просто идти дальше. После этого мы сразу перешли к теме полуфинала и сборной Аргентины», – сказал Тухель.

Сегодня Англия сыграет с Аргентиной в полуфинале ЧМ-2026. Начало матча в 22:00 мск.

23-летний Беллингем сыграл на ЧМ-2026 в 6 матчах, забил 6 голов, сделал 1 ассист.

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