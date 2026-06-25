Экс-игрок сборной России остался без клуба

«Кубань», снявшаяся с турнира в группе «Серебро» дивизиона А Второй лиги, расторгла контракт с полузащитником Сергеем Тереховым.
Трудовые отношения прекращены по соглашению сторон.
«Профессиональный футбольный клуб «Кубань» благодарит Сергея Терехова за время, проведeнное в команде. Мы желаем Сергею удачи и успехов в дальнейшей карьере футболиста!» – говорится в сообщении «Кубани».
- Терехов провел 158 матчей в РПЛ за «Динамо», «Оренбург», «Сочи» и «Химки».
- В этом году 35-летний хавбек сыграл за «Кубань» 9 матчей, сделал 1 ассист.
- На его счету 2 матча за сборную России в отборе на ЧМ-2022.
Источник: официальный сайт «Кубани»