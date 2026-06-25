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Экс-игрок сборной России остался без клуба

Сегодня, 14:11
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«Кубань», снявшаяся с турнира в группе «Серебро» дивизиона А Второй лиги, расторгла контракт с полузащитником Сергеем Тереховым.

Трудовые отношения прекращены по соглашению сторон.

«Профессиональный футбольный клуб «Кубань» благодарит Сергея Терехова за время, проведeнное в команде. Мы желаем Сергею удачи и успехов в дальнейшей карьере футболиста!» – говорится в сообщении «Кубани».

  • Терехов провел 158 матчей в РПЛ за «Динамо», «Оренбург», «Сочи» и «Химки».
  • В этом году 35-летний хавбек сыграл за «Кубань» 9 матчей, сделал 1 ассист.
  • На его счету 2 матча за сборную России в отборе на ЧМ-2022.

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Источник: официальный сайт «Кубани»
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Трансферы Кубань Терехов Сергей
Комментарии (1)
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Дэнгил
1782403009
Беспонтовый как игрок,зато понтов не по рангу.
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