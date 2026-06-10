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  • Экс-форвард сборной России Панченко впервые стал главным тренером

Экс-форвард сборной России Панченко впервые стал главным тренером

10 июня, 09:57

Бывший нападающий «Динамо» Кирилл Панченко назначен главным тренером «Динамо-2».

Ранее он входил в тренерский штаб второй команды и работал помощником Павла Алпатова, который продолжит карьеру в главной команде.

  • Панченко присоединился к штабу «Динамо-2» в январе 2025 года после завершения игровой карьеры.
  • Кирилл Панченко хорошо знаком динамовским болельщикам. В качестве игрока он выступал за «Динамо» с 2016 по 2020 год.
  • В сезоне-2016/17 форвард стал одним из ключевых футболистов команды, которая под руководством украинца Юрия Калитвинцева выиграла первенство ФНЛ и вернулась в Премьер-лигу, а сам Панченко стал лучшим бомбардиром турнира.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Россия. Премьер-лига Динамо-2 Динамо Панченко Кирилл
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