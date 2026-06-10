Экс-форвард сборной России Панченко впервые стал главным тренером

Бывший нападающий «Динамо» Кирилл Панченко назначен главным тренером «Динамо-2».
Ранее он входил в тренерский штаб второй команды и работал помощником Павла Алпатова, который продолжит карьеру в главной команде.
- Панченко присоединился к штабу «Динамо-2» в январе 2025 года после завершения игровой карьеры.
- Кирилл Панченко хорошо знаком динамовским болельщикам. В качестве игрока он выступал за «Динамо» с 2016 по 2020 год.
- В сезоне-2016/17 форвард стал одним из ключевых футболистов команды, которая под руководством украинца Юрия Калитвинцева выиграла первенство ФНЛ и вернулась в Премьер-лигу, а сам Панченко стал лучшим бомбардиром турнира.
Источник: «Бомбардир»