Тренерский штаб «Динамо» расширился до девяти человек

Московское «Динамо» сообщило, что тренерский штаб Сандро Шварца полностью сформирован.
Он приступит к работе с командой на следующей неделе.
Сегодня к штабу присоединились еще четыре тренера – Павел Алпатов (пришел из «Динамо-2»), Сергей Паршивлюк, Дмитрий Изотов (тренер вратарей) и Андрей Панов (видеоаналитик).
Ранее в него вошли сам Шварц, его многолетний ассистент Волкан Булут, тренеры по физподготовке Пепе и Иван Карандашов, а также директор по видеоаналитике Гильермо Гуэрра.
- Шварц подписал контракт с бело-голубыми до лета 2029 года. Он уже возглавлял «Динамо» с 2020 по 2022 год.
- Немцу 47 лет. Помимо «Динамо», он работал в «Герте», «Майнце» и «Нью-Йорк Ред Буллз».
- «Динамо» завершило сезон-2025/26 на седьмом месте в РПЛ, набрав 45 очков.
Источник: телеграм-канал «Динамо»