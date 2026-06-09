Тренерский штаб «Динамо» расширился до девяти человек

Московское «Динамо» сообщило, что тренерский штаб Сандро Шварца полностью сформирован.

Он приступит к работе с командой на следующей неделе.

Сегодня к штабу присоединились еще четыре тренера – Павел Алпатов (пришел из «Динамо-2»), Сергей Паршивлюк, Дмитрий Изотов (тренер вратарей) и Андрей Панов (видеоаналитик).

Ранее в него вошли сам Шварц, его многолетний ассистент Волкан Булут, тренеры по физподготовке Пепе и Иван Карандашов, а также директор по видеоаналитике Гильермо Гуэрра.