«Динамо» объявило о вхождении еще одного тренера в штаб Шварца

Главный тренер «Динамо-2» Павел Алпатов будет помощником Сандро Шварца в основной команде.
Он возглавлял вторую команду бело-голубых на протяжении трех сезонов и подготовил для основы целый ряд футболистов, среди которых Тимофей Маринкин, Леон Зайдензаль, Ульви Бабаев, Егор Смелов, Станислав Бессмертный, Курбан Расулов.
- Шварц подписал контракт с бело-голубыми до лета 2029 года. Он уже возглавлял «Динамо» с 2020 по 2022 год.
- Немцу 47 лет. Помимо «Динамо», он работал в «Герте», «Майнце» и «Нью-Йорк Ред Буллз».
- «Динамо» завершило сезон-2025/26 на седьмом месте в РПЛ, набрав 45 очков.
Источник: телеграм-канал «Динамо»