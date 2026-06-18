«Зенит» расстался с двумя защитниками

Защитники Иван Шиленок и Виталий Французов покинули «Зенит» по окончании сроков контрактов с клубом.
Они выступали преимущественно во второй команде петербуржцев.
21-летний Шиленок в прошлом сезоне провел 1 официальный матч за первую команду в FONBET Кубке России.
Также на его счету 3 товарищеских игры за «Зенит».
«Футбольный клуб «Зенит» и «Газпром»-Академия благодарят Ивана за время, проведенное в клубе, за вклад в общие награды и трофеи, за работу и самоотдачу. Желаем удачи и дальнейшего развития!» – говорится в сообщении клуба.
21-летний Французов сыграл за первую команду «Зенита» 1 товарищеский матч против «Фенербахче» в 2024 году.
«Футбольный клуб «Зенит» и «Газпром»-Академия благодарят Виталия за игру в командах сине-бело-голубых. Удачи и дальнейшего развития!» – говорится в сообщении клуба.
- Шиленок в этом году провел за «Зенит-2» 14 матчей, сделал 3 ассиста.
- На его счету есть 3 матча за молодежную сборную России.
- Французов в этом году не играл за «Зенит-2».