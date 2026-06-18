«Зенит» расстался с двумя защитниками

Защитники Иван Шиленок и Виталий Французов покинули «Зенит» по окончании сроков контрактов с клубом.

Они выступали преимущественно во второй команде петербуржцев.

21-летний Шиленок в прошлом сезоне провел 1 официальный матч за первую команду в FONBET Кубке России.

Также на его счету 3 товарищеских игры за «Зенит».

«Футбольный клуб «Зенит» и «Газпром»-Академия благодарят Ивана за время, проведенное в клубе, за вклад в общие награды и трофеи, за работу и самоотдачу. Желаем удачи и дальнейшего развития!» – говорится в сообщении клуба.

21-летний Французов сыграл за первую команду «Зенита» 1 товарищеский матч против «Фенербахче» в 2024 году.

«Футбольный клуб «Зенит» и «Газпром»-Академия благодарят Виталия за игру в командах сине-бело-голубых. Удачи и дальнейшего развития!» – говорится в сообщении клуба.