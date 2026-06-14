«Динамо» рассталось с защитником

Защитник Кирилл Исаев покинет «Динамо» в связи с истечением срока действия контракта.

Футболист в этом году был капитаном второй команды москвичей. Он неоднократно привлекался к работе с первым составом и товарищеским матчам при Марцеле Личке.

«Хочу сказать спасибо футбольному клубу «Динамо» за этот путь. Спасибо тренерам за доверие, ежедневную работу и вклад в моe развитие. Спасибо персоналу клуба за помощь, внимание и отзывчивость.

Отдельная благодарность врачам и реабилитологам: вы настоящие профессионалы, которые всегда были рядом и помогали возвращаться к работе. И, конечно, спасибо болельщикам за поддержку, веру в команду и меня лично! Время, проведeнное в «Динамо», навсегда останется важной частью моей футбольной карьеры и моего сердца!» – сказал футболист.

21-летний Исаев сыграл за первую команду «Динамо» 10 товарищеских матчей в 2023-2026 годах и был запасным бело-голубых в 3 официальных встречах.

В этом году он провел 15 матчей за «Динамо-2», забил 1 гол, сделал 2 ассиста.

Вторую команду в связи с истечением срока контракта также покинул 19-летний вратарь Данил Кузнецов. При этом клуб продлил соглашения с 17-летним защитником Егором Лемкиным и 16-летним полузащитником Данилой Попковым.