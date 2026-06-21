«Это был ужас»: Ещенко рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в «Кубани»

Бывший тренер «Кубани» Андрей Ещенко рассказал о сложностях, с которыми столкнулся во время работы в клубе.

«В «Кубани» мы много раз путешествовали на автобусе, это была не самая приятная часть работы. Самый жесткий выезд был в Киров – 36 часов в автобусе, это был ужас.

Реально было жестко и тяжело. Половину России на автобусе точно проехал. После таких путешествий вообще ничего не хочется», – сказал Ещенко.